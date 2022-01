Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

36,95 EUR +9,16% (07.01.2022, 22:27)



NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

41,98 USD +9,84% (07.01.2022, 22:00)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (07.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Nach einem sehr volatilen Jahresauftakt schalte das Papier des US-Autobauers einen Gang höher. Zeitweise sei die Lucid Group-Aktie am Freitag zweistellig im Plus gewesen. Besondere Nachrichten gebe es seitens des Unternehmens nicht. Laut einem Bericht von Bloomberg könnte aber ein Zusammenhang mit dem Kurssprung bei GameStop bestehen.Am Donnerstag nach US-Börsenschluss habe GameStop für Aufsehen gesorgt. Laut einem Bericht des "Wall Street Journals", der sich auf Insider berufe, plane das Unternehmen die Einführung eines Marktplatzes für NFT. Der Einzelhändler habe mehr als 20 Mitarbeiter eingestellt, um die neue Sparte aufzubauen und den Handel mit virtuellen Videospielgütern wie Avatar-Outfits und Waffen zu ermöglichen, berichte das Journal. Da es zur Lucid Group-Aktie keine kursrelevanten News gebe, sei der starke Kursanstieg laut einem Bericht von Bloomberg auf die starke Dynamik bei den Meme-Aktien wie GameStop, AMC Entertainment und DWAC zurückzuführen. Und das, obwohl Lucid Group nicht einmal zu den typischen Meme-Aktien gehöre.Sollten die Kursgewinne tatsächlich in Bezug zu GameStop stehen, bleibe es zweifelhaft, ob die Gewinne nachhaltig seien. Ein Einstieg sei somit derzeit nicht zu empfehlen. Auf lange Sicht gehöre der Konzern mit seiner Hard- und Software jedoch sicherlich zur Crème de la Crème im Elektromobilitäts-Sektor. Lucid Group bleibe ein spannender Titel für die Watchlist, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.01.2022)Börsenplätze Lucid Group-Aktie: