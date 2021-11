Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

45,05 EUR +8,82% (19.11.2021, 16:51)



NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

51,61 USD +9,69% (19.11.2021, 16:37)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (19.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Nach zwei schwachen Handelstagen scheine die Korrektur bei der Lucid Group-Aktie schon wieder beendet. Nach gut einer Handelsstunde katapultiere sich das Papier des Luxus-Elektroauto-Herstellers knapp 10% ins Plus und damit wieder über die 50-USD-Marke. Das jüngste Hoch sei nur noch 6% entfernt.Die Lucid Group-Aktie komme mit dem Anstieg auf eine Marktkapitalisierung von 84 Mrd. USD und überhole damit den traditionellen Autobauer Ford. General Motors sei auch nur noch 7 Mrd. USD schwerer. Wie berichtet, sei die Bewertung des EV-Bauers astronomisch hoch, doch offensichtlich versiege das Geld, das in den Sektor fließe, nicht."Der Aktionär" habe bei Kursen von 55 USD geraten, einen Teil der Gewinne mitzunehmen und den Rest laufen zu lassen. An der Einschätzung gebe es keinen Grund etwas zu ändern, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Lucid Group-Aktie: