NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

48,45 USD +7,95% (01.11.2021, 15:42)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (16.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Die Lucid Group-Aktie sei zuletzt wieder deutlich angezogen. Der Elektroauto-Start-up sei aber extrem hoch bewertet und müsse erstmal beweisen, dass es er den entscheidenden Sprung in die Massenproduktion schaffen könne. Für einen Nischenanbieter sei Lucid Group definitiv zu hoch bewertet und deshalb kein Kauf, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.11.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Lucid Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:41,05 EUR +4,59% (01.11.2021, 15:56)