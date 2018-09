Tradegate-Aktienkurs Loxo Oncology-Aktie:

146,66 EUR +4,03% (27.09.2018, 16:03)



Nasdaq-Aktienkurs Loxo Oncology-Aktie:

USD 171,89 +0,08% (27.09.2018, 18:22)



ISIN Loxo Oncology-Aktie:

US5488621013



WKN Loxo Oncology-Aktie:

A119L0



Ticker-Symbol Loxo Oncology-Aktie:

L95



Nasdaq Ticker-Symbol Loxo Oncology -Aktie:

LOXO



Kurzprofil Loxo Oncology Inc.:



Loxo Oncology (ISIN: US5488621013, WKN: A119L0, Ticker-Symbol: L95, Nasdaq-Symbol: LOXO) ist ein Biotech-Unternehmen aus den USA. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, NASDAQ, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz und XQTX gehandelt. (27.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Loxo Oncology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Loxo Oncology-Aktie (ISIN: US5488621013, WKN: A119L0, Ticker-Symbol: L95, Nasdaq-Symbol: LOXO) unter die Lupe.Das US-Unternehmen habe in diesem Jahr mit dem RET-Inhibitor LOXO-292 bereits auf dem ASCO-Meeting für Furore gesorgt. Der Wirkstoff, der gegen nicht kleinzelligem Lungenkrebs entwickelt werde, habe jetzt auf einer Konferenz in Toronto erneut punkten können. Im Rahmen der Phase-1/2-Studie namens LIBRETTO-001 würden die Anleger fortan den Fokus auf den langfristigen Effekt von LOXO-292 legen. Von den 26 Patienten, die zur Zeit des ASCO Meetings angesprochen hätten, würden 25 die Therapie auch nach 3,5 Monaten fortführen. Von allen Patienten, die in die LIBRETTO-Studie eingeschlossen worden seien (38), betrage die Gesamtansprechrate 68%. Das könne sich sehen lassen!Im letzten Quartal richte sich der Fokus bei Loxo Oncology wieder auf das fortgeschrittenste Projekt: Larotrectinib. Auf dem diesjährigen ESMO Meeting in München werde der Bayer-Partner neue Langzeitdaten zu Larotrectinib präsentieren. Im November könnte die US-Gesundheitsbehörde FDA dem Wirkstoff grünes Licht erteilen, den Zulassungsantrag habe man schon eingereicht.Die Loxo Oncology-Aktie sei in den letzten Handelstagen angesprungen und habe den mittelfristigen Abwärtstrend gebrochen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Loxo Oncology-Aktie: