SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Lonza-Aktie:

400,80 CHF +0,91% (29.01.2020, 10:49)



ISIN Lonza-Aktie:

CH0013841017



WKN Lonza-Aktie:

928619



Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LO3



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LONN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LZAGF



Kurzprofil Lonza Group Ltd.:



Lonza (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von pharmazeutischen Wirkstoffen sowohl im chemischen wie auch biotechnologischen Bereich. Zum weiteren Angebot gehören Zwischenprodukte für den Nahrungs- und Agrarbereich. Als Zulieferer versorgt die Gruppe die Pharma-, Gesundheits- und Life Science-Industrie und ist in den Bereichen Wasseraufbereitung, Körperpflege, Gesundheit, Hygiene, industrielle Konservierung, Materialschutz sowie Holzbehandlung aktiv. Das Portfolio umfasst dabei Moleküle, Peptide, Aminosäuren sowie Nischenerzeugnisse von Bioprodukten, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung neuartiger Arzneimittel und Gesundheitsprodukte spielen.



Des Weiteren bietet Lonza innovative, chemische und damit zusammenhängende Lösungen im Bereich mikrobielle Kontrolle an. Diese Lösungen dienen der Zerstörung beziehungsweise Wachstumshemmung von schädlichen Mikroorganismen. Weitere Tätigkeitsfelder bestehen in der zellbasierten Forschung, Endotoxin-Erkennung und Zelltherapie. Das Unternehmen verfügt weltweit über 45 zentrale Produktions- und Forschung-Standorte. (29.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Lonza-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach GJ19-Ergebnissen weiterhin zum Kauf der Lonza-Aktie (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF).Nach Veröffentlichung der GJ19-Ergebnisse passe Buchta seine Schätzungen aufgrund einer bedeutenderen Operating Leverage im Biologics-Geschäft für GJ21/22 nach oben an. Im Jahr 2020 erwarte der Analyst eine leichte Beschleunigung des sequenziellen org. Wachstums, angekurbelt durch Capsugel und das LSI-Segment, während das CDMO-Geschäft der Hauptwachstumstreiber bleiben dürfte (Biologics, aber auch das Geschäft mit kleinen Molekülen). Das org. Wachstum dürfte sich aufgrund mehrerer Aufstockungen der Kapazität und einer geringfügigen Wiederbeschleunigung des LSI-Segments in den Jahren 2021/22 weiter beschleunigen. Auf der Margenseite prognostiziere Buchta eine KERN-EBITDA-Margenexpansion von 30 Bp (LSI-Segment) für 2020, während sich diese in den Jahren 2021/22 auf +270 Bp belaufen dürfte, sodass Lonza bis im GJ22 seine KERN-EBITDA-Margenprognose von 30,5% erreichen dürfte. Da der CFO von Lonza angebe, dass ein Steuersatz von 17 bis 18% ab 2020 realistisch sei, profitiere die EPS-Schätzung des Analysten zusätzlich.Während die Lonza-Aktie bereits im Jahr 2020 mit einer Performance seit Jahresbeginn von über 10% kräftig zugelegt habe, würden Buchta die starken und defensiven langfristigen org. Wachstumsaussichten von Lonza als führende Biologics-CDMO sehr gut gefallen. Auch das Geschäft mit kleinen Molekülen laufe nun seit ein paar Jahren überraschend gut. Ein hochkarätiger CEO-Nachfolger und die Veräußerung von LSI könnte die Anlagebeurteilung kurzfristig auch attraktiver machen.Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Lonza-Aktie. Das Kursziel laute CHF 390. (Analyse vom 29.01.2020)Börsenplätze Lonza-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Lonza-Aktie:372,60 EUR +1,50% (29.01.2020, 11:03)