Kurzprofil Lonza Group Ltd.:



Lonza (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von pharmazeutischen Wirkstoffen sowohl im chemischen wie auch biotechnologischen Bereich. Zum weiteren Angebot gehören Zwischenprodukte für den Nahrungs- und Agrarbereich. Als Zulieferer versorgt die Gruppe die Pharma-, Gesundheits- und Life Science-Industrie und ist in den Bereichen Wasseraufbereitung, Körperpflege, Gesundheit, Hygiene, industrielle Konservierung, Materialschutz sowie Holzbehandlung aktiv. Das Portfolio umfasst dabei Moleküle, Peptide, Aminosäuren sowie Nischenerzeugnisse von Bioprodukten, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung neuartiger Arzneimittel und Gesundheitsprodukte spielen.



Des Weiteren bietet Lonza innovative, chemische und damit zusammenhängende Lösungen im Bereich mikrobielle Kontrolle an. Diese Lösungen dienen der Zerstörung beziehungsweise Wachstumshemmung von schädlichen Mikroorganismen. Weitere Tätigkeitsfelder bestehen in der zellbasierten Forschung, Endotoxin-Erkennung und Zelltherapie. Das Unternehmen verfügt weltweit über 45 zentrale Produktions- und Forschung-Standorte. (14.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Lonza-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Lonza-Aktie (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF).Der Analyst betrachte Lonza als führenden CDMO für verschiedene Biologics, insbesondere bei Anwendungen in den Bereichen mAbs, ADCs, Zell- und Genschäden sowie Mikrobiom-Medikamente. Die Pipelines für diese Anwendungen seien reich gefüllt, der Produktionsbedarf daher hoch. In einer Zeit, in der die Arzneimittel zunehmend komplexer und Biotech-Firmen entsprechend wichtiger würden, komme CDMOs bei der Entwicklung und Vermarktung eine Schlüsselstellung zu. Derzeit sei das Biologics-Geschäft denn auch für 70 bis 75% des org. Wachstums des Konzerns verantwortlich (VontE: ohne LSI). Auf Kern-EBITDA-Ebene dürfte der Wachstumsanteil ähnlich sein. Biologics würden daher eindeutig Lonzas Wachstumsmotor darstellen - und dies dürfte sich in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren kaum ändern.Mit Blick auf das starke Umsatzwachstum, die steigenden Margen und den sinkenden Investitionsbedarf rechne der Analyst mit einer deutlichen Verbesserung des FCF, sodass Lonza ab Ende 2023 praktisch wieder liquide sein sollte. Sollte es davor zum Verkauf des LSI-Segments kommen (VontE: 2020?), wäre die Nettoliquidität, und damit die Aussicht auf zunehmenden Shareholder Value, definitiv wieder hergestellt. Mit den auf diese Weise gewonnenen Mitteln könnte Lonza sein Portfolio gezielt ausbauen und sogar größere Akquisitionen ins Auge fassen.Für seine Bewertung 2020 erhalte der Analyst ein neues Kursziel von CHF 390. Es bleibe daher bei seinem Rating; mit Blick auf die Unsicherheiten rund um den zweiten CEO-Wechsel (Ende 2019) versehe er sein Kursziel aber immer noch mit einem Abschlag von CHF 20. Grundsätzlich schätze er die langfristigen org. Wachstumsaussichten von Lonza als führendem Biologics-CDMO überaus positiv ein. Eine Veräußerung von LSI zum attraktiven Preis, womit der Analyst noch 2020 rechne, sollte dem Shareholder Value merklich zugutekommen. Der steigende FCF und das sich bietende Portfolio-Potenzial würden Lonza zu einer attraktiven Anlageoption machen.