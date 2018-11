Tradegate-Aktienkurs Lonza-Aktie:

Kurzprofil Lonza Group Ltd.:



Lonza (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von pharmazeutischen Wirkstoffen sowohl im chemischen wie auch biotechnologischen Bereich. Zum weiteren Angebot gehören Zwischenprodukte für den Nahrungs- und Agrarbereich. Als Zulieferer versorgt die Gruppe die Pharma-, Gesundheits- und Life Science-Industrie und ist in den Bereichen Wasseraufbereitung, Körperpflege, Gesundheit, Hygiene, industrielle Konservierung, Materialschutz sowie Holzbehandlung aktiv. Das Portfolio umfasst dabei Moleküle, Peptide, Aminosäuren sowie Nischenerzeugnisse von Bioprodukten, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung neuartiger Arzneimittel und Gesundheitsprodukte spielen.



Des Weiteren bietet Lonza innovative, chemische und damit zusammenhängende Lösungen im Bereich mikrobielle Kontrolle an. Diese Lösungen dienen der Zerstörung beziehungsweise Wachstumshemmung von schädlichen Mikroorganismen. Weitere Tätigkeitsfelder bestehen in der zellbasierten Forschung, Endotoxin-Erkennung und Zelltherapie. Das Unternehmen verfügt weltweit über 45 zentrale Produktions- und Forschung-Standorte. (27.11.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Lonza-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Lonza-Aktie (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF).Das deutsche Chemieunternehmen Covestro habe letzte Woche eine Gewinnwarnung ausgegeben und diese mit dem niedrigen Wasserstand des Rheins begründet. Dieser habe sich nicht nur auf die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Kosten ausgewirkt, sondern auch die Verschiffung der eigenen Produkte erschwert.Lonzas weltweiter Hauptstandort liege in Visp, Schweiz, und arbeite mit einem chemischen Cracker, mit dessen Hilfe aus Erdöl diverse Grundchemikalien gewonnen würden (v.a. für die Sparten SI und Chemical Manufacturing). Nachschublieferungen würden dabei primär via Bahn erfolgen. Diejenigen Stoffe, die bisher per Schiff geliefert worden seien, würden derzeit ebenfalls via Schiene und Straße geliefert. Das Unternehmen rechne mit einem Anhalten der Schwierigkeiten bis ins Q2/2019 und habe ein internes Team gebildet, das die logistischen Optionen prüfen solle.Lonza halte an seinem Ausblick fest, der 2018 stabile Werte bei Umsatzwachstum (MSD-HSD) und EBITDA-Marge (ggü. H1/2018) vorsehe. Auch Lonzas Ziel einer Kern-EBITDA-Marge von 30% werde durch die aktuelle Situation definitiv nicht beeinträchtigt, da sowohl bei SI wie Chemical Manufacturing auch in Zukunft mit einem sehr guten Umsatz- und Margenniveau zu rechnen sei.Seit Anfang 2017 sehe sich die Chemiebranche mit einer wachsenden Zahl von Problemen konfrontiert, von den höheren Ölpreisen und Produktionsausfällen an verschiedenen Standorten bis hin zu Umweltproblemen/Naturkatastrophen wie dem Hurrikan Harvey oder den niedrigen Rheinpegeln. Dies führe zu steigenden Faktorkosten und erfordere eine größere Flexibilität der Lieferkette. Dennoch erwirtschafte Lonza in jüngster Zeit im Bereich SI und vor allem in der Geschäftseinheit Chemical Manufacturing höhere Margen. Der Analyst rechne mit einer Fortsetzung dieses Trends.