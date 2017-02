ISIN Lonza-Aktie:

CH0013841017



WKN Lonza-Aktie:

928619



Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LO3



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LONN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LZAGF



Kurzprofil Lonza Group Ltd.:



Lonza (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von pharmazeutischen Wirkstoffen sowohl im chemischen wie auch biotechnologischen Bereich. Zum weiteren Angebot gehören Zwischenprodukte für den Nahrungs- und Agrarbereich. Als Zulieferer versorgt die Gruppe die Pharma-, Gesundheits- und Life Science-Industrie und ist in den Bereichen Wasseraufbereitung, Körperpflege, Gesundheit, Hygiene, industrielle Konservierung, Materialschutz sowie Holzbehandlung aktiv. Das Portfolio umfasst dabei Moleküle, Peptide, Aminosäuren sowie Nischenerzeugnisse von Bioprodukten, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung neuartiger Arzneimittel und Gesundheitsprodukte spielen.



Des Weiteren bietet Lonza innovative, chemische und damit zusammenhängende Lösungen im Bereich mikrobielle Kontrolle an. Diese Lösungen dienen der Zerstörung beziehungsweise Wachstumshemmung von schädlichen Mikroorganismen. Weitere Tätigkeitsfelder bestehen in der zellbasierten Forschung, Endotoxin-Erkennung und Zelltherapie. Das Unternehmen verfügt weltweit über 45 zentrale Produktions- und Forschung-Standorte. (01.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Lonza-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Lonza-Aktie (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF).Lonza habe durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren 5,0 Mio. neue Aktien platziert. Die Aktien seien zu CHF 173,00 je Aktie platziert worden und die Bruttoerlöse hätten sich auf CHF 865 Mio. belaufen. Dies entspreche einem Anstieg des Aktienkapitals von Lonza um ca. 9,5%. Bänziger schätze, dass sich die gesamte Kapitalerhöhung (einschl. zweiter Tranche) auf 16,5 Mio. Aktien belaufen werde, d.h. ca. ein Drittel der Kapitalerhöhung sei nun abgeschlossen. Die Erlöse würden teilweise verwendet, um die Capsugel-Übernahme zu finanzieren.Bänziger sei überrascht gewesen, dass das Unternehmen eine Kapitalerhöhung in zwei Tranchen und erst noch im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens durchführe. Gemäß dem Unternehmen sei dies erfolgt, um das Risiko einer Verschlechterung der Marktbedingungen zu reduzieren. Aus der Sicht von Lonza sei dies sicherlich ein intelligenter Schritt. Bänziger berücksichtige die Verwässerung der geplanten Kapitalerhöhung bereits in ihrem Modell.Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bleibt bei ihrem "hold"-Rating für die Lonza-Aktie sowie ihrem Kursziel von CHF 175. (Analyse vom 01.02.2017)Börse Stuttgart-Aktienkurs Lonza-Aktie:164,201 EUR -2,75% (01.02.2017, 09:11)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Lonza-Aktie:175,90 CHF -2,76% (01.02.2017, 10:49)