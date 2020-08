Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

Bonn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und einige weitere europäische Aktien-Leitindices haben sich in den vergangenen Wochen wieder an das Niveau herangepirscht, von dem aus sie in das Jahr 2020 gestartet waren, berichten die Analysten von Postbank Research.



Der britische Leitindex FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) handle jedoch immer noch 20 Prozent niedriger als Anfang Januar. Gegenüber dem MSCI All Country World Index sei die Wertentwicklung des FTSE 100 sogar relativ gesehen auf ein Rekordtief gesunken. Dennoch könnte der FTSE 100 zukünftig Aufholpotenzial bieten: Die im Index enthaltenen Rohstoff- und Energiefirmen - die 25 Prozent des Index ausmachen würden - dürften ebenso von der Erholung der Ölpreise in den letzten Wochen profitieren wie die exportorientierten Firmen von der relativen Schwäche des Pfund Sterling. Einer Studie zufolge werde aktuell keine Region weltweit stärker von Fondsmanagern untergewichtet als Großbritannien, weshalb auch hier Aufholpotenzial bestehe. Grundvoraussetzung für eine Erholung des FTSE 100 bleibe allerdings eine zeitnahe Einigung mit der EU auf einen geordneten Brexit - die sich momentan noch hinziehe. (28.08.2020/ac/a/m)