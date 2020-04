Corona-Virus: ein Katalysator für die iGaming Branche?

Deutschland: neues Gesetz schafft Klarheit

In Deutschland ist das jetzige Gesetz für online Glücksspiel und weitere iGaming Spiele sehr irreführend. Es bleiben viele Fragen offen. Online Casinos agieren zurzeit in einem gewissen Graubereich. Dies soll sich aber ab dem 1. Juli 2021 mit dem Erlass eines neuen Glückspielgesetzes in Deutschland ändern. Das neue Gesetz legalisiert Online Casinos in Deutschland, aber schafft zugleich strenge Auflagen für die iGaming Anbieter. Legale Anbieter, welche die Auflagen erfüllen können, werden von diesem Gesetz sicher profitieren.



Überblick: Zukunft der iGaming Branche:

Wie sieht die iGaming Branche in Zukunft aus? Diese drei Trends werden dominieren:



Technische Innovation: künstliche Intelligenz und Virtual Reality ermöglichen in Zukunft besondere Spielerlebnisse und intelligentere Spiele. Ein gutes Beispiel dafür ist Virtual Reality Poker.

künstliche Intelligenz und Virtual Reality ermöglichen in Zukunft besondere Spielerlebnisse und intelligentere Spiele. Ein gutes Beispiel dafür ist Virtual Reality Poker. Verantwortliches Spielen: in Zukunft wird mit strengeren Auflagen zu rechnen sein.

in Zukunft wird mit strengeren Auflagen zu rechnen sein. Nahtloses Ein- und Auszahlen: Online Casinos mit PayPal machen es vor. V vertrauenswürdige Zahlungsanbieter, welche auch die Verifizierung der Kunden übernehmen, sind in Zukunft sehr gefragt.

Lohnt sich ein Kauf?

Ob es sich lohnt Aktien der iGaming Branche zu kaufen hängt sehr vom ausgewählten Unternehmen ab. Hierbei wird empfohlen auf Unternehmen zu setzen welche bestens reguliert und online sehr gut aufgestellt sind. Aber dies ist natürlich kein Garant für Erfolg. Denn leider ändern sich Spieletrends sehr schnell. Hat ein Unternehmen ein beliebtes Spiel veröffentlicht, kann es sein, dass das Spiel nach nur kurzer Zeit von einem anderen Spiel überholt wird. Insgesamt wird die iGaming Branche auch in den nächsten 10 Jahren ein Wachstum sehen, welches Unternehmen dabei das Rennen macht ist schwer zu sagen.



Risiko Gesetzesgeber

Ein weiterer Faktor denn Sie als Käufer von iGaming Aktien berücksichtigen sollten ist die unsichere Gesetzeslage der iGaming Branche. Die iGaming Branche weist zwar steigende Nutzerzahlen und Umsätze vor, aber das größte Risiko liegt beim Gesetzesgeber. Werden iGaming Spiele strenger reguliert, könnte dies ein Dämpfer für die Branche bedeuten und zusätzliche Kosten verursachen. Zudem gibt es in der Branche viele ungeklärte Aspekte wie Steuern und Glücksspiellizenzen. Zurzeit operieren viele iGaming Unternehmen aus Malta aus, ob dies in Zukunft auch noch möglich ist, ist sehr fraglich. Wächst der Trend in den nächsten Jahren so stark weiter, ist es gut möglich, dass die einzelnen Staaten in Europa einschreiten und höhere Steuern und sehr strenge Auflagen für die iGaming Branche schaffen werden. Das neue Glücksspielgesetz in Deutschland (ab 1. Juli 2021) ist hier sicher wegweisend. (13.04.2020/ac/a/m)









