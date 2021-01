Die aktuelle Lage der Glücksspielindustrie

Worauf sollte man bei einem Investment im Bereich Glücksspiel achten?

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Schon seit Jahrtausenden betreiben Menschen die unterschiedlichsten Formen von Glücksspiel. Der Reiz eines Gewinns ist enorm und es kann auch einfach eine Menge Spaß machen, mit Freunden oder Bekannten um ein paar Euro zu spielen. In den letzten Jahrzehnten wurde die Glücksspielindustrie immer professioneller. Besonders in Las Vegas hat sich gezeigt, wie rasant die Entwicklung in diesem Bereich sein kann. Aus Aktionärssicht begeistern aber nicht nur die bunt blinkenden Slot Maschinen und die zahlreichen Internetangebote, sondern vor allem die Titel von großen Glücksspielanbietern. Der Markt ist zwar hart umkämpft, doch immer wieder tauchen neue Unternehmen auf, die mit innovativen Ideen erfolgreich werden. Da stellt sich dann oft die Frage, ob sich der Kauf von Aktien aus diesem Bereich lohnt, da es natürlich auch einige Risiken gibt.Durch das Internet hat sich die Glücksspielindustrie enorm stark verändert. Das liegt vor allem daran, dass die Menschen nun nicht mehr in Casinos, Spielbanken oder Wettbüros gehen müssen, um Glücksspiel zu betreiben. Mittlerweile reicht schon ein Smartphone, ein Tablet oder ein Laptop aus, um sich in einem Online Casino anzumelden und ein wenig zu spielen. Das hat dazu geführt, dass viele kleine Unternehmen in dieser Branche entstanden sind. Denn nun muss ein Unternehmen nicht mehr enorm viel Geld aufbringen, um überhaupt Fuß zu fassen. Kleine Studios nutzen die Lizenzen von größeren Anbietern und entwickeln eigene Spiele, die schon nach kurzer Zeit auf der ganzen Welt verfügbar sind. In solch einem Umfeld kann es schnell passieren, dass ein kleines Start-up zu einer bedeutenden Größe wird. Übrigens müssen es nicht zwingend Unternehmen sein, die selbst Glücksspiele anbieten. Der E-Wallet Anbieter ecoPayz hat sich in den vergangenen Jahren ebenfalls sehr gut entwickelt und ist neben Skrill und Neteller zu einem weiteren wichtigen Zahlungsdienstleister geworden.Es gibt im Bereich des Glücksspiels einige Aktien, die sich hervorragend entwickelt haben . Allerdings gibt es auch einige Unternehmen, die sich in diesem umkämpften Markt nicht behaupten konnten. Für die Anleger führte das dann häufig zu erheblichen Verlusten. Damit das nicht passiert, sollte man sich sehr genau informieren, bevor man sich für den Kauf von Aktien aus diesem Bereich entscheidet. So kann es durchaus sinnvoll sein, sich regelmäßig mit den aktuellen Aktienanalysen zu beschäftigen, um stets gut informiert zu sein. Darüber hinaus sollte man die Risiken kennen, die es in dieser Branche gibt. Neben dem hohen Wettbewerbsdruck können auch regulatorische Fragen zu einem echten Problem für einzelne Unternehmen werden. Wenn ein Casino seinen Umsatz in einem gewissen Land verliert, weil es hier keine Lizenz bekommen hat oder andere Faktoren zu erheblichen Umsatzeinbußen geführt haben, dann kann das den Wert des Unternehmens stark beeinflussen. Man sollte sich als Anleger also genau anschauen, in welchen Märkten die jeweiligen Unternehmen ihre Gewinne erzielen. Wenn in vielen dieser Märkte mit härteren regulatorischen Anforderungen zu rechnen ist, dann sollte man seine Investition sehr genau überdenken. Auch in Deutschland wird es bis zur Vergabe von neuen Lizenzen nicht mehr besonders lange dauern und viele Anbieter rechnen bereits im Jahr 2021 damit. Da Deutschland einer der größten Märkte für Online Glücksspiel ist, könnte das ebenfalls für viel Bewegung sorgen und Anlegern viele Chancen bieten. (14.01.2021/ac/a/m)