L&S-Aktienkurs Logitech-Aktie:

36,64 EUR +2,35% (27.09.2019, 11:47)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Logitech-Aktie:

39,81 CHF +0,89% (27.09.2019, 11:32)



ISIN Logitech-Aktie:

CH0025751329



WKN Logitech-Aktie:

A0J3YT



Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LTEC



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGN



NASDAQ Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGI



Kurzprofil Logitech:



Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) ist ein Schweizer Computerzubehör-Hersteller. Die Produkte von Logitech Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Logitech-Produkte sind in fast allen Ländern der Welt erhältlich. Bei den Peripheriegeräten (teils mit Kabel, teils ohne) liegt die Betonung im Wesentlichen in den Segmenten PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation sowie Steuerung für digitale Musik- und Heimunterhaltungsanlagen. (27.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Logitech-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Computerzubehör-Herstellers Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI).Akquisition von Streamlabs für USD 89 Mio. plus Earn-Out in Aktien: Logitech habe die Übernahme des in San Francisco ansässigen Unternehmens Streamlabs für USD 89 Mio. zuzüglich umsatzabhängiger USD 29 Mio. in Aktien vereinbart. Streamlabs sei ein führendes Unternehmen in Software und Tools für Live-Streaming, mit denen Gamer ihre Spiele live streamen und teilen, mit Zuschauern interagieren und ihr Publikum und ihre Marke vergrößern könnten. Streamer könnten damit auch ihre Streams über bekannte Plattformen wie Twitch, Youtube, Mixer und Facebook vermarkten.Streamlabs habe über 15 Mio. Streamer: Über 15 Mio. Streamer würden die OBS Broadcasting Software und die Tools von Streamlabs nutzen. 70% der Nutzer von Twitch (das weltweit führende Live-Streaming-Videoportal für Videospiele und E-Sport) würden Streamlabs nutzen. Mit Streamlabs könnten Gamer über Spenden, Merchandising und Media Sharing ihr Durchschnittseinkommen steigern. Hierfür stünden verschiedene Zahlungsmethoden zur Verfügung, u.a. PayPal und Visa. Die Plattform habe bisher USD 450 Mio. an Streamer ausgezahlt (Streamlabs erhebe keine Gebühren). Streamlabs betreibe ein Abomodell zu USD 5,99 pro Monat für ein PRO-Abo.Die Übernahme erhöhe die Präsenz und Reichweite von Logitech in der Gaming-Community weiter und ermögliche es dem Unternehmen, von dem wachsenden Game Viewing- und E-Sport-Trend zu profitieren. Die weltweite Zahl der Nutzer von Gaming-Video-Inhalten habe 2018 850 Mio. erreicht (+28% J/J). Die Übernahme werde keine wesentlichen Auswirkungen auf den Nettoumsatz und die operative Rentabilität von Logitech im GJ20 haben. Weitere Finanzkennzahlen oder Prognosen würden noch nicht vorliegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Logitech-Aktie: