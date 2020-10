Die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) (+2,9%) habe gestern vorläufige Q3-Zahlen vorgelegt. Der bereinigte Betriebsverlust sei geringfügig niedriger ausgefallen als die Markterwartungen dies hätten vermuten lassen.



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) (+0,4%) hae gestern vor Börsenstart sehr solide Q1-Zahlen präsentiert. Der Konzern habe bei einem Umsatzwachstum von knapp 9% den Nettogewinn zweistellig steigern können und habe auch seine Jahresprognose angehoben.



Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) habe mit weit unter den Erwartungen liegenden Abonnenten-Zahlen in Q3 für große Enttäuschung am Markt gesorgt. Auch der Ausblick auf das laufende Q4 habe nicht überzeugen können. In Folge dessen habe die Aktie im nachbörslichen Handel 5,9% verloren.



Texas Instruments (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN) (nachbörslich +1,5%) habe dank einer akzentuierten Erholung des Automotive-Sektors über den Erwartungen liegende Q3-Zahlen vorgelegt. Ein äußerst starker Q4-Ausblick sollte den gesamten Halbleitersektor stützen können. (21.10.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Schweizer Computerzubehör-Hersteller Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) (+15,8%) entpuppte sich als Profiteur des globalen Home-Office-Trends, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das Unternehmen habe extrem starke Q2-Zahlen berichten können und habe zudem seine Ganzjahresprognose massiv angehoben.