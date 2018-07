Tradegate-Aktienkurs Logitech-Aktie:

38,76 EUR -2,00% (31.07.2018, 11:20)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Logitech-Aktie:

CHF 45,37 -0,92% (31.07.2018, 11:11)



ISIN Logitech-Aktie:

CH0025751329



WKN Logitech-Aktie:

A0J3YT



Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LTEC



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGN



NASDAQ Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGI



Kurzprofil Logitech:



Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) ist ein Schweizer Computerzubehör-Hersteller. Die Produkte von Logitech Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Logitech-Produkte sind in fast allen Ländern der Welt erhältlich. Bei den Peripheriegeräten (teils mit Kabel, teils ohne) liegt die Betonung im Wesentlichen in den Segmenten PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation sowie Steuerung für digitale Musik- und Heimunterhaltungsanlagen. (31.07.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Logitech-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Computerzubehör-Herstellers Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI).Der Umsatz sei in Q1/2019 um 15% ggü. dem Vorjahr (+12% in k. W.) gestiegen, dabei seien 5% auf ASTRO Gaming, 3% auf Wechselkurse und 7% auf das org. Wachstum entfallen. Der Umsatz habe die Schätzungen um 5% übertroffen. Gaming habe um 68% in k. W. zugelegt und sei nun die größte Kategorie. ASTRO habe 5% zum Konzernwachstum oder rund 30% zum Wachstum von Gaming beigesteuert. Video Collaboration sei um 60% in k. W. gestiegen, dabei hätten alle Regionen Wachstum erzielt. Auch PC Webcams sei wieder erfreulich gewesen, v. a. in den USA. Tablet Accessories habe sich ggü. starken Vergleichszahlen um 37% in k. W gesteigert. Mobile Speakers habe um 46% nachgegeben, denn Logitech passe sich nach wie vor an die Erwartungen eines schwächeren Marktwachstums an. Alle Regionen hätten zugelegt, die Region APAC habe ein Plus von 23% (zweistelliges Wachstum bei PC-Peripheriegeräten) verzeichnet.Die Nicht-GAAP-Bruttomarge habe mit 37,4% (einschl. 60 BP aus pos. Einmaleffekten) am oberen Ende des Zielkorridors gelegen. Die Nicht-GAAP-EBIT-Marge habe sich ggü. dem Vorjahr um 220 BP erhöht. Logitech sei ein Restrukturierungsaufwand von USD 10 Mio. für die Anpassung wachstumsschwacher Kategorien entstanden. Das Nicht-GAAP-EBIT übertreffe die Analysten-Prognose um 36%.Übernahme von Blue Microphones für USD 117 Mio.: Logitech dringe mit Mikrofonen für Studioanwendungen und den privaten Gebrauch in eine neue Kategorie vor, eine sinnvolle Ergänzung.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Logitech-Aktie. Das Kursziel sei von CHF 48,00 auf CHF 51,00 angehoben worden. (Analyse vom 31.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Logitech-Aktie: