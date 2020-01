L&S-Aktienkurs Logitech-Aktie:

42,06 EUR +2,14% (21.01.2020, 10:17)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Logitech-Aktie:

45,37 CHF +1,57% (21.01.2020, 10:02)



ISIN Logitech-Aktie:

CH0025751329



WKN Logitech-Aktie:

A0J3YT



Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LTEC



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGN



NASDAQ Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGI



Kurzprofil Logitech:



Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) ist ein Schweizer Computerzubehör-Hersteller. Die Produkte von Logitech Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Logitech-Produkte sind in fast allen Ländern der Welt erhältlich. Bei den Peripheriegeräten (teils mit Kabel, teils ohne) liegt die Betonung im Wesentlichen in den Segmenten PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation sowie Steuerung für digitale Musik- und Heimunterhaltungsanlagen. (21.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Logitech-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Computerzubehör-Herstellers Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI).Logitech habe auch für das 3Q20 mit starken Zahlen aufwarten können. So sei der Umsatz in konst. W. um 5% (ausgew.: +4%) gestiegen und habe VontE damit um 1% übertroffen. Die Bruttomarge habe bei starken 37,6% und damit, trotz Negativtrends bei Zöllen und Währungen, nur 50 Bp tiefer als im Vorjahr gelegen - ein Indiz für anhaltende Verbesserungen. Der Betriebsaufwand sei in etwa gleich geblieben, wobei die G&A-Kosten gesunken und die F&E-Kosten gestiegen seien. Der Betriebsgewinn (non-GAAP) falle 6% höher aus (J/J) und schlage damit VontE und Konsens um 8% bzw. 6%. Der op. CF habe sich ebenfalls um 5% erhöht (J/J).Gaming, Video Collaboration und PC-Peripheriegeräte als Wachstumstreiber: Gaming habe zu zweistelligem Wachstum (+16%) zurückkehren können, während der "Fortnite"-Effekt (Gaming-Headsets) allmählich nachlasse. Video Collaboration sei erneut in allen Regionen zweistellig gewachsen. Die PC-Peripheriegeräte hätten am meisten überrascht, da bei Tastaturen +10% und bei PC-Mäusen +5% erreicht worden sei. Music habe sich rückläufig gezeigt, mobile Lautsprecher hätten sich in den Regionen EMEA und Asien aber besser verkauft. Audio & Wearables habe -16% verzeichnet.Starkes Wachstum in EMEA-Region: In der EMEA-Region habe, trotz solider Vgl.basis (9%), erneut ein Plus von 16% (in konst. W.) verzeichnet werden können. In Asien habe der Wert 3% betragen - dies aber ggü. der sehr hohen Vgl.basis von 21%. Bei den Hersteller- und Wiederverkäufen habe es kein größeres Missverhältnis gegeben.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Votum für die Logitech-Aktie. Das Kursziel laute CHF 51,00. (Analyse vom 21.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Logitech-Aktie: