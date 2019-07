Börsenplätze Logitech-Aktie:



L&S-Aktienkurs Logitech-Aktie:

37,26 EUR +8,09% (23.07.2019, 11:10)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Logitech-Aktie:

41,15 CHF +6,72% (23.07.2019, 11:10)



ISIN Logitech-Aktie:

CH0025751329



WKN Logitech-Aktie:

A0J3YT



Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LTEC



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGN



NASDAQ Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGI



Kurzprofil Logitech:



Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) ist ein Schweizer Computerzubehör-Hersteller. Die Produkte von Logitech Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Logitech-Produkte sind in fast allen Ländern der Welt erhältlich. Bei den Peripheriegeräten (teils mit Kabel, teils ohne) liegt die Betonung im Wesentlichen in den Segmenten PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation sowie Steuerung für digitale Musik- und Heimunterhaltungsanlagen. (23.07.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Logitech-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Computerzubehör-Herstellers Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI).Logitech sei ein solider Start ins GJ20 gelungen: Der in Q1/2020 erzielte Umsatzanstieg von 9% in konst. W. auf USD 644 Mio. habe die Analysten-Prognose um 2% übertroffen. Das organische Wachstum habe 7% betragen (2% bei Blue Microphones), das ausgewiesene Wachstum habe 6% betragen (Währungseffekt: -3%). Das Wachstum habe sich Video Collab (+28% in konst. W.; in allen Regionen zweistellig), Mobile Speakers (+51% dank günstiger Vergleichszahlen), Tablet Accessories (+21% mit zweistelligem Plus im Bereich Bildung und Einzelhandel) und Audio&Wearables (+15% dank Blue Microphones) verdankt. Gaming habe wegen schwieriger Vergleichszahlen (Fortnite) nur +2% verbucht, sei ohne Gaming-Headsets aber zweistellig gewesen.Die Bruttomarge habe mit 37,8% den Erwartungen entsprochen und 40 Bp. über dem Vorjahresniveau gelegen, da die eingesparten Produktkosten, die Zollminderung und der Mix die Währungseffekte und chinesischen Zölle mehr als kompensiert hätten.Logitech erziele weiterhin eine Operating Leverage, wobei die Kosten für F&E bzw. Verkauf & Marketing steigen würden, während die G&A-Kosten sinken würden. Die Nicht-GAAP-EBIT-Marge habe sich ggü. dem Vorjahr um 50 Bp. erhöht und 80 Bp. über den Erwartungen gelegen. Das Nicht-GAAP-EBIT habe die Analysten-Prognose um 11% und den Konsens um 8% übertroffen.Die Ernennung von Nate Olmstead zum neuen CFO sei mit sofortiger Wirkung bestätigt worden.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Votum für die Logitech-Aktie. Das Kursziel laute CHF 47,00. (Analyse vom 23.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link