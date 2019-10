Börsenplätze Logitech-Aktie:



Kurzprofil Logitech:



Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) ist ein Schweizer Computerzubehör-Hersteller. Die Produkte von Logitech Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Logitech-Produkte sind in fast allen Ländern der Welt erhältlich. Bei den Peripheriegeräten (teils mit Kabel, teils ohne) liegt die Betonung im Wesentlichen in den Segmenten PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation sowie Steuerung für digitale Musik- und Heimunterhaltungsanlagen. (22.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Logitech-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach 2Q20-Ergebnissen weiterhin zum Kauf der Aktie des Computerzubehör-Herstellers Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI).Anhaltend starkes Wachstum bei VC: Der Gesamtumsatz sei (bei konst. Währung) im Jahresvgl. um 6% gestiegen. Dazu habe vor allem ein Wachstum von 60% bei Video Collaboration in konst. Währung beigetragen. Pointing Devices und Keyboards hätten ein solides Wachstum von 5% bzw. 7%, Audio & Wearables 12% verzeichnet (dank der guten Entwicklung bei Blue Microphones, Jaybird und Headsets). Damit sei der fortgesetzte Rückgang bei Mobile Speakers (-24%) ausgeglichen worden.Zweistelliges Wachstum bei Gaming ohne Basiseffekt von Headsets: Der Bereich Gaming sei erneut nur bescheiden gewachsen (2% in konst. Währung). Hier wirke sich noch immer der Basiseffekt der starken Umsätze im vergangenen Jahr durch Fortnite aus. Ohne Headsets sei der Umsatz bei Gaming im 2Q zweistellig gestiegen.Wachstum in allen Regionen: Alle Regionen hätten zum Wachstum beigetragen: Wiederverkäufe in EMEA +8%, Asien +5%, Nord- und Südamerika +2%.EBIT-Prognose (Non-GAAP) leicht übertroffen bei solider Bruttomarge: Die Bruttomarge sei einer Steigerung um 80 Bp auf 38,4% stark gewesen (VontE: 37,8%). Kosteneinsparungen, Absatz-Mix (mehr VC- und PC-Peripheriegeräte, weniger Lautsprecher) und die Bemühungen um Zolleinsparungen hätten negative Zoll- und Währungseffekte mehr als ausgeglichen. Die operative Marge sei um 20 Bp gestiegen, womit die Vorgaben für das Non-GAAP-EBIT um 4% übertroffen worden seien. Reingewinn um 13% besser.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Votum für die Logitech-Aktie. Das Kursziel laute CHF 50,00. (Analyse vom 22.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link