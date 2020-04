Börsenplätze Logitech-Aktie:



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Logitech-Aktie:

46,92 CHF +2,22% (27.04.2020, 09:17)



L&S-Aktienkurs Logitech-Aktie:

44,41 EUR +3,30% (27.04.2020, 09:33)



ISIN Logitech-Aktie:

CH0025751329



WKN Logitech-Aktie:

A0J3YT



Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LTEC



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGN



NASDAQ Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGI



Kurzprofil Logitech:



Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) ist ein Schweizer Computerzubehör-Hersteller. Die Produkte von Logitech Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Logitech-Produkte sind in fast allen Ländern der Welt erhältlich. Bei den Peripheriegeräten (teils mit Kabel, teils ohne) liegt die Betonung im Wesentlichen in den Segmenten PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation sowie Steuerung für digitale Musik- und Heimunterhaltungsanlagen. (27.04.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Logitech-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Computerzubehör-Herstellers Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI).Logitech spiele seine Stärken aus: Die Covid-19-Pandemie hat tiefgreifende Auswirkungen darauf, wie wir als Gesellschaft interagieren und wie Unternehmen arbeiten, so der Analyst von Vontobel Research. Diese Veränderungen würden die grundlegenden Wachstumstreiber von Logitech beschleunigen: 1) Video überall, 2) Kreativität und Produktivität zu Hause und im Büro und 3) Online-Spiele.Telearbeit beflügle Nachfrage nach Webcams, Mäusen und Tastaturen: Die Videokommunikation bilde während des Lockdowns eine wichtige Form der sozialen Interaktion und habe sich für Millionen von Menschen im Homeoffice schnell zum Standardkommunikationsmittel entwickelt, wodurch die Nachfrage nach Webcams deutlich steige. Die Umstellung auf Telearbeit, die in einigen Fällen dauerhaft erfolge, werde aus Sicht des Analysten auch zu einer anhaltend hohen Nachfrage nach Mäusen und Tastaturen führen.Videozusammenarbeit - Auftrieb für einen bereits starken Trend: Für Mitarbeiter und Führungskräfte würden Videokonferenzen allmählich zur neuen Normalität. Daher dürften Unternehmen die Einführung von Tools und Webcams für die Videozusammenarbeit beschleunigen.Lockdown als Spielerparadies: Der Absatz von Spielkonsolen sei seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen stark gestiegen und werde zu einem steigenden Umsatz mit Peripheriegeräten führen.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Logitech-Aktie. (Analyse vom 27.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link