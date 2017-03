SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Logitech-Aktie:

CHF 29,85 +1,53% (07.03.2017, 10:18)



ISIN Logitech-Aktie:

CH0025751329



WKN Logitech-Aktie:

A0J3YT



Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LTEC



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGN



NASDAQ Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGI



Kurzprofil Logitech:



Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) ist ein Schweizer Computerzubehör-Hersteller. Die Produkte von Logitech Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Logitech-Produkte sind in fast allen Ländern der Welt erhältlich. Bei den Peripheriegeräten (teils mit Kabel, teils ohne) liegt die Betonung im Wesentlichen in den Segmenten PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation sowie Steuerung für digitale Musik- und Heimunterhaltungsanlagen. (07.03.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Logitech-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Computerzubehör-Herstellers Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI).GJ 2018-Ausblick vor Analystentag: Logitech strebe für GJ 2018 ein hohes einstelliges Umsatzwachstum (VontE 9,8%, Kons. rund 7%) und einen Nicht-GAAP-Betriebsgewinn von USD 250 bis 260 Mio. an (VontE 259 Mio., Kons. 233 Mio.) und werde ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von USD 250 Mio. starten.Ausblick für GJ 2017 ebenfalls bestätigt: Das Einzelhandelsumsatzwachstum von 12 bis 13% und der Nicht-GAAP-Betriebsgewinn von USD 225 bis 230 Mio. würden den VontE-Prognosen entsprechen.Logitech stelle einmal mehr unter Beweis, dass sein Geschäftsmodell und seine Wachstumsstrategie erfolgreich seien und man ein gutes nachhaltiges Wachstum und hohe Rentabilität erziele, was in der Bewertung noch nicht voll eingepreist sei.Börsenplätze Logitech-Aktie:Xetra-Aktienkurs Logitech-Aktie:27,56 EUR +1,06% (07.03.2017, 09:23)