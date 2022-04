"Viele der Dinge, die wir auf der ganzen Welt benutzen, haben Komponenten, die in China hergestellt werden", so Richard Martin, Geschäftsführer von IMA Asia, im Gespräch mit CNBC. "Wir steuern auf ein logistisches Chaos zu, das alles in den Schatten stellen wird, was 2020 oder 2021 passiert ist."



China gehe seit Ausbruch des Coronavirus in Wuhan Anfang 2020 rigoros gegen die Ausbreitung vor. Bislang sei das Land dabei recht erfolgreich gewesen, doch die hochansteckende Omikron-Variante stelle China vor ganz neue Herausforderungen.



Zwar sei der chinesische Außenhandel im März überraschend stark um 7,5 Prozent auf 504 Milliarden Dollar gewachsen. Doch die Belastung für die Wirtschaft nehme zu. Chinas Ministerpräsident Li Keqiang habe sich nun zum dritten Mal in weniger als einer Woche warnend in Bezug auf die Konjunktur geäußert.



Schwächele Chinas Produktion, seien die Schockwellen weltweit zu spüren. Laut einer Umfrage des if-Instituts vom März seien fast die Hälfte der deutschen Industriefirmen auf wichtige Vorleistungen aus China angewiesen.



80 Prozent der Unternehmen hätten zuletzt über mangelnden Nachschub geklagt.



Wie gravierend es werden könne, wenn China an seiner Lockdown-Strategie festhalte, habe die Welt etwa im August 2021 gesehen: Nach einem einzigen Coronafall habe die Verwaltung den weltgrößten Seehafen Ningbo lahmgelegt. Unzählige Container hätten in der Folge nicht ausgeliefert werden können, sodass sich die Händler wegen Black Friday Sorgen hätten machen müssen.



Aktuell sei ein Umschwenken Chinas in der Corona-Strategie nicht zu erwarten, denn dann würde die Regierung ihr Gesicht verlieren. Spitze sich die Lieferkettenproblematik weiter zu, hätte dies Auswirkungen auf Unternehmensbilanzen und Aktienkurse. (13.04.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die chinesischen Exporte haben im März zwar stärker als erwartet zugelegt, trotzdem entwickeln sich die Lockdowns zu einem immer größeren Risiko für die Weltwirtschaft und die Börsen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Trotz der strengen Einschränkungen in Shanghai steige die Zahl der Corona-Infektionen weiter. Die Lieferketten seien in Gefahr.Die Behörden in Shanghai hätten am Mittwoch einen Höchststand von 26.330 neuen Ansteckungen gemeldet. Die große Mehrheit der Fälle sei asymptomatisch. Shanghai stehe im Mittelpunkt der größten Corona-Welle in China seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren und zähle die meisten der landesweit knapp 28.000 Fälle.Trotz der Ankündigung von schrittweisen Lockerungen sei die große Mehrheit der 26 Millionen Einwohner zählenden Metropole weiter von Ausgangssperren betroffen. Die Stadtregierung untersagte am Mittwoch auch privaten Verkehr auf den Straßen für Bewohner, die ihre Wohnungen wieder verlassen durften, so die Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Die meisten Geschäfte seien aber unverändert geschlossen.