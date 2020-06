-Umgestaltung globaler Lieferketten: Widerstandsfähige, multiregionale Lieferketten in einigen Sektoren gepaart mit einer Rückverlagerung auf die Heimatmärkte in anderen Bereichen.



-Von "Just-in-Time" zu "Just-in-Case": Ein Übergang zurück von einer schlanken Lagerhaltung zu großen Lagerbeständen, insbesondere bei Investitionsgütern, da die Unternehmen höhere Kosten mit größerer Versorgungssicherheit ausgleichen würden.



-Der fortschreitende Aufstieg der "gewichtslosen" Firmen: Eine dramatische Beschleunigung des Trends zu Firmen, die auf kapitalschonenden, technologielastigen Modellen aufbauen und sich auf Investitionen in Software, Forschung und Entwicklung, Daten und geistiges Eigentum konzentrieren würden.



-Eine Wende in der Immobilien- und Flächennutzung: Ein Überdenken des Urban-Community-Modells "Wohnen, Arbeiten, Freizeit" und der Coworking-Büros, die die Gig-Wirtschaft angetrieben hätten, mit zusätzlichen Impulsen für Logistik, Kühllager und Lagerhaltung, die erforderlich seien, um die nächste Welle des E-Commerce und Online-Handels zu unterstützen.



Zwar gebe es klare Chancen für Unternehmen, die sich diesen Veränderungen stellen würden, aber es gebe auch Herausforderungen - zumindest in der nahen Zukunft. Wirtschaftlich gesehen könnte die durch eine Pandemie verursachte globale Rezession ein seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehenes Ausmaß erreichen und sich über viele kommende Quartale auf Beschäftigung, Inflation, Sparverhalten und Investitionen auswirken.



Im sozialen Bereich, wo Minoritäten und einkommensschwächere Haushalte unverhältnismäßig stark betroffen seien, werde die Corona-Krise die wachsenden Spannungen aufgrund der zunehmenden Einkommens- und Vermögensunterschiede verschärfen. Und politisch werde sich der anhaltende Konflikt zwischen Globalisierung und Souveränität durch den Lockdown verschärfen, da der Notwendigkeit einer multilateralen Reaktion der Zwang zur Schließung der Grenzen gegenüberstehe. Die Anlageexperten von PGIM hätten viele dieser wichtigen Themen in diesem Jahr und im Rahmen der PGIM-Forschungsreihe "Megatrends" untersucht.





