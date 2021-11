London Stock Exchange-Aktienkurs Lloyds-Aktie:

0,5081 GBP -0,57% (02.11.2021, 12:20)



ISIN Lloyds-Aktie:

GB0008706128



WKN Lloyds-Aktie:

871784



Ticker-Symbol Lloyds-Aktie:

LLD



London Ticker-Symbol Lloyds-Aktie:

LLOY



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Lloyds-Aktie:

LLDTF



Kurzprofil Lloyds:



Die Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF) ist eine britische Großbank, die im September 2008 aus einer Fusion mit der im Zuge der Weltwirtschaftskrise angeschlagenen HBOS entstand. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bankgewerbe für Privatpersonen und Wirtschaftsunternehmen an, u.a. Hypotheken, Investments und Lebensversicherungen. Der Hauptsitz von Lloyds befindet sich in London. (02.11.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lloyds-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF).Das Zahlenwerk des dritten Quartals 2021 habe ergebnisseitig deutlich über den Erwartungen gelegen. Ursächlich dafür sei die unerwartete Reduzierung der Kreditrisikovorsorge gewesen. Darüber hinaus habe die Bank eine leichte Verbesserung der Aufwands-Ertragsquote aufgewiesen. Die Bilanzkennzahlen (per 30.09.2021) hätten überwiegend auf einem komfortablen Niveau gelegen. Im Rahmen der Zahlenbekanntgabe habe die Bank die Guidance für 2021 größtenteils bestätigt. Lediglich bei der Eigenkapitalrendite sei die Bank nun etwas optimistischer als noch im Rahmen der Q2-Zahlen.Insgesamt sehe der Analyst die Bank auf einem deutlichen Erholungstrend, der jedoch hauptsächlich durch die Auflösung von Kreditrisikovorsorge beflügelt werde. Auf Kostenseite verzeichne die Bank nämlich teilweise deutliche Anstiege im Vergleich zum Vorjahr. Er passe teilweise seine Prognosen (EPS 2021e: 7,37 (alt: 6,86) GBp; DPS 2021e: unverändert 2,30 GBp; EPS 2022e: 5,55 (alt: 5,72) GBp; DPS 2022e: unverändert 2,80 GBp) an.Bei einem erwarteten Gesamtertrag (zwölf Monate) von über 10% lautet das Votum für die Lloyds Banking Group-Aktie weiterhin "kaufen", so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde unverändert bei 0,55 GBP gesehen. (Analyse vom 02.11.2021)Börsenplätze Lloyds-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lloyds-Aktie:0,6042 EUR +0,97% (02.11.2021, 09:40)