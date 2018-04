London Stock Exchange-Aktienkurs Lloyds-Aktie:

GBP 0,6499 -0,02% (26.04.2018, 10:18)



ISIN Lloyds-Aktie:

GB0008706128



WKN Lloyds-Aktie:

871784



Ticker-Symbol Lloyds-Aktie:

LLD



London Ticker-Symbol Lloyds-Aktie:

LLOY



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Lloyds-Aktie:

LLDTF



Kurzprofil Lloyds:



Die Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF) ist eine britische Großbank, die im September 2008 aus einer Fusion mit der im Zuge der Weltwirtschaftskrise angeschlagenen HBOS entstand. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bankgewerbe für Privatpersonen und Wirtschaftsunternehmen an, u.a. Hypotheken, Investments und Lebensversicherungen. Der Hauptsitz von Lloyds befindet sich in London. (26.04.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lloyds-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF) von 0,75 GBP auf 0,73 GBP.Lloyds veröffentliche für Q1 traditionell nur ein Interim Management Statement (kein Segmentausweis). Das bereinigte EBT sei mit 2,00 (Vj.: 1,88) Mrd. GBP sowohl hinter der Analysten-Prognose von 2,13 Mrd. GBP als auch dem Marktkonsens von 2,07 Mrd. GBP zurückgeblieben. Trotzdem werte der Analyst die Q1-Zahlen als insgesamt solide. Lloyds habe wie schon in den Vorquartalen von einem verbesserten Zinsüberschuss - bedingt durch einen Anstieg der Nettozinsmarge - sowie der guten Kostenkontrolle profitiert. Entsprechend sei der Ausblick für 2018 bestätigt worden (u.a. Nettozinsmarge: rund 2,90% (Gj. 2017: 2,86%)).Der Analyst habe seine Prognosen gesenkt (u.a. EPS 2018e: 6,00 (alt: 6,07) GBp; EPS 2019e: 6,35 (alt: 6,49) GBp). Der Bewertungsaufschlag des Wertpapiers (KBV 2018e: 1,1; Peer Group: 0,8) erscheine ihm vor dem Hintergrund der von ihm erwarteten Eigenkapitalrendite in 2019 (RoE: 10,1%; Peer Group: 7,8%) gerechtfertigt, begrenze wegen der bestehenden Risiken aber das Kurspotenzial der Aktie (YTD: -5%).Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die Lloyds-Aktie unverändert mit dem Rating "halten". (Analyse vom 26.04.2018)Börsenplätze Lloyds-Aktie:XETRA-Aktienkurs Lloyds-Aktie:0,752 EUR -0,66% (26.04.2018, 09:54)