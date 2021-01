Tradegate-Aktienkurs Lloyd Fonds-Aktie:

7,00 EUR -0,71% (11.01.2021, 12:01)



XETRA-Aktienkurs Lloyd Fonds-Aktie:

7,00 EUR -2,10% (11.01.2021, 12:19)



ISIN Lloyd Fonds-Aktie:

DE000A12UP29



WKN Lloyd Fonds-Aktie:

A12UP2



Ticker-Symbol Lloyd Fonds-Aktie:

L1OA



Kurzprofil Lloyd Fonds AG:



Die Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) ist ein integrierter Vermögensmanager und Partner für Privatkunden und institutionelles Kapital. Das Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die bankenunabhängige Lloyd Fonds AG im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.



Antrieb der Lloyd Fonds AG sind nachhaltige Angebote mit digitaler Kompetenz unter Berücksichtigung kundenindividueller Chance-Risiko-Profile für Vermögensaufbau, Kapitalvermehrung und Sicherung von Ausschüttungen. Dabei bilden transparentes aktives Asset Management, zukunftsweisende digitale Lösungen mit der Zweitmarke LAIC und individuelle und institutionelle Vermögensverwaltung den Mehrwert für die Kunden.



Ziel der Strategie 2023 ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu positionieren. Bis zum Jahr 2023 soll das AuM-Volumen auf über 7 Mrd. EUR ansteigen. (11.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Lloyd Fonds-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol Deutschland: L1OA).Der größte Fonds von Lloyd Fonds, WHC Global Discovery, habe seine starke Performance bis zum Jahresende 2020 fortgesetzt, das den Stichtag für die Berechnung der Performance-Fees darstelle. Damit würden die Mitte Dezember vom Management angehobenen Mindest-Gewinnziele, die aufgrund der erhöhten Marktvolatilität immer noch konservativ kalkuliert worden seien, noch einmal deutlich übertroffen.Habe der Vorstand zum damaligen Zeitpunkt für das zweite Halbjahr noch ein EBITDA von mindestens 3,2 Mio. Euro in Aussicht gestellt, so würden nun mehr als 8,5 Mio. Euro erwartet. Für das Gesamtjahr betrage der Zielwert nun 6,1 Mio. Euro, nach zuvor 1,0 Mio. Euro. Aus diesen operativen Ergebnissen resultiere eine neue Prognose für den Nachsteuergewinn im zweiten Halbjahr von über 4,6 Mio. Euro (zuvor: mindestens 1,5 Mio. Euro), sodass für das Gesamtjahr ein Nettoüberschuss von über 0,9 Mio. Euro erwartet werde. Die Aktienanalysten von SMC Research hätten mit einem EBITDA von 2,3 Mio. Euro für das Gesamtjahr bereits offensiver kalkuliert als das Management, diesen Wert aber nun ebenfalls noch einmal deutlich auf 6,3 Mio. Euro angehoben.Die massive Anhebung der Prognosen binnen weniger Wochen veranschauliche eindrucksvoll den hohen Hebel, den ein gutes Fondsmanagement und ein freundliches Kapitalmarktumfeld auf das Ergebnis von Lloyd Fonds ausüben könnten. Die Aktienanalysten von SMC Research hätten daher nicht nur ihre Schätzungen für 2020 angehoben, sondern u.a. auch die bislang noch relativ vorsichtige Gewinntaxe für das laufende Jahr von 0,3 auf 1,6 Mio. Euro erhöht. Damit sei das Kursziel weiter von 11,30 auf 11,70 Euro gestiegen.Das Votum von Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, für die Lloyd Fonds-Aktie lautet auf dieser Basis weiterhin "speculative buy". (Analyse vom 11.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lloyd Fonds-Aktie: