Börsenplätze Lloyd Fonds-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Lloyd Fonds-Aktie:

5,30 EUR 0,00% (11.06.2019, 11:00)



ISIN Lloyd Fonds-Aktie:

DE000A12UP29



WKN Lloyd Fonds-Aktie:

A12UP2



Ticker-Symbol Lloyd Fonds-Aktie:

L1OA



Kurzprofil Lloyd Fonds AG:



Die Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) entwickelt und managt Sachwertanlagen für private und institutionelle Investoren. Als erfolgreich tätiger Investment- und Assetmanager strebt das Unternehmen danach, sicherheitsorientierte und nachhaltige Kapitalanlagen mit den Bedürfnissen seiner Kunden in Einklang zu bringen. Entscheidend für den Erfolg der Investments ist sein professionelles Management, das von der ersten Bedarfsanalyse bis zum späteren Verkauf der Assets oder dem Exit entlang der gesamten Wertschöpfungskette agiert. Dabei nutzt die Lloyd Fonds AG Marktchancen, greift auf ein großes internationales Netzwerk zurück und baut auf die Expertise und das Know-how drer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Bisher hat das Unternehmen über 100 Sachwertinvestments in den Bereichen Immobilien, Schifffahrt, Flugzeuge, Private Equity, britische Kapitallebensversicherungen und Erneuerbare Energien umgesetzt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rund 5 Mrd. EUR. Die Lloyd Fonds AG ist seit dem Jahr 2005 an der Börse notiert und ist seit März 2017 im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. (11.06.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Lloyd Fonds-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Lloyd Fonds-Aktie (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) mit dem Rating "speculative buy" auf.Mit der Strategie 2019+ habe Lloyd Fonds im letzten Jahr, unterstützt von neuen Großaktionären, die Aktivitäten im Asset Management neu ausgerichtet. Nachdem bislang geschlossene Fonds im Fokus gestanden hätten, expandiere die Gesellschaft nun in den Bereichen offene Publikumsfonds, Vermögensverwaltung und digitales Asset Management. Das Wachstum solle dabei auch mit größeren Zukäufen forciert werden.Die Umsetzung der Strategie sei sehr gut angelaufen. Mit den vereinbarten Übernahmen des Vermögensverwalters Lange Assets & Consulting und der Investmentgesellschaft SPSW hätten in kurzer Zeit zwei wichtige Meilensteine verkündet werden können, für deren Realisierung nun noch verschiedene Bedingungen - insbesondere die Freigabe durch die BaFin - erfüllt werden müssten. Sollte das gelingen, würden die Assets under Management bereits in der Nähe der für 2019 anvisierten Marke von 1,2 Mrd. Euro (über alle drei Bereiche) liegen. Auch die Platzierung von vier eigenen Fonds sei gut angelaufen, ebenso wie der Marktstart des digitalen Asset-Management-Systems.Bis zum Jahr 2023 möchte der Vorstand die AuM im Bereich der Vermögensverwaltung auf über 2 Mrd. Euro ausbauen, und mehr als 5 Mrd. Euro sollten auf offene Fonds und das digitale Asset-Management-System entfallen. Das seien sehr ehrgeizige Ziele, die im Fall der Umsetzung Potenzial für erhebliche Skaleneffekte und Margensteigerungen bieten würden.Vor diesem Hintergrund lautet unser Urteil "speculative buy", so Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research. Das Kursziel laute 7,40 Euro. (Analyse vom 11.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link