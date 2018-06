Börsenplätze Lloyd Fonds-Aktie:



Kurzprofil Lloyd Fonds AG:



Die Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) entwickelt und managt Sachwertanlagen für private und institutionelle Investoren. Als erfolgreich tätiger Investment- und Assetmanager strebt das Unternehmen danach, sicherheitsorientierte und nachhaltige Kapitalanlagen mit den Bedürfnissen seiner Kunden in Einklang zu bringen. Entscheidend für den Erfolg der Investments ist sein professionelles Management, das von der ersten Bedarfsanalyse bis zum späteren Verkauf der Assets oder dem Exit entlang der gesamten Wertschöpfungskette agiert. Dabei nutzt die Lloyd Fonds AG Marktchancen, greift auf ein großes internationales Netzwerk zurück und baut auf die Expertise und das Know-how drer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Bisher hat das Unternehmen über 100 Sachwertinvestments in den Bereichen Immobilien, Schifffahrt, Flugzeuge, Private Equity, britische Kapitallebensversicherungen und Erneuerbare Energien umgesetzt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rund 5 Mrd. EUR. Die Lloyd Fonds AG ist seit dem Jahr 2005 an der Börse notiert und ist seit März 2017 im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. (26.06.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lloyd Fonds-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Lloyd Fonds-Aktie (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA).Das Unternehmen habe am gestrigen Abend eine Pressemitteilung veröffentlicht, wonach die Neupositionierung des Unternehmens voranschreite und im Dialog mit dem Aufsichtsrat ein umfangreiches Massnahmenpaket entwickelt worden sei, um die Gesellschaft künftig als bankenunabhängigen börsengelisteten Vermögensverwalter zu positionieren. Der Fokus solle künftig auf aktiv gemanagten und liquiden Publikumsfonds liegen. Dabei wolle die Gesellschaft sowohl organisch als auch durch Zukäufe wachsen. Neben der Verwaltung von Investmentfonds wolle man auch im Bereich der individuellen Vermögensverwaltung tätig werden, die durch einen "innovativen digitalen Fondsallokationsansatz" unterstützt werden solle.Scharff erachte den Weg der Gesellschaft als richtig und erinnere sich in diesem Zusammenhang gerne an die Erfolgsgeschichte des österreichischen Asset Managers C-Quadrat, der mit vielen innovativen Fondsprodukten habe punkten und in der Hausse der letzten 10 Jahre neben den Management Fees auch erhebliche Performance Fees für sich vereinnahmen können.Aber Scharff wisse auch, dass es ein langer und steiniger Weg dorthin sei, ein entsprechendes Fonds-Volumen aufzubauen und damit eine stabile Einnahmenbasis zu legen, zumal der Wettbewerb im Bereich aktiv gemanagter Produkte sehr hoch sei und schon viele respektable Produkte mit den passiv gemanagten Produkten um die Gunst der Anleger buhlen würden. Er werte die jüngst erfolgte 10% Kapitalerhöhung mittels der Ausgabe von knapp 916 Tausend neuen Aktien zu 4,20 Euro als Vertrauensbeweis für das neue Management und die neuen Ankeraktionäre DEWB und SPSW. Aber die gestrige Pressemitteilung sei ihm etwas zu wenig gewesen, um nun aktuelle Kurse von über 5 Euro in unserem eigenen Kursziel für die Lloyd Fonds-Aktie widerzuspiegeln. Eine konkrete Roadmap mit einem konkreten Zeitplan für wichtige Meilensteine sei nicht genannt und auf die Hauptversammlung am 16. August verwiesen worden, also erst in gut 7 Wochen.Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel von 3,30 Euro auf 4,20 Euro, aber stuft die Lloyd Fonds-Aktie von "hold" auf "reduce" herab, zumal der Kursanstieg der Aktie im letzten Monat schon bei über 20% lag. (Analyse vom 26.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link