Tradegate-Aktienkurs Lithium Americas-Aktie:

33,00 Euro +11,00% (10.03.2022, 20:41)



TSE-Aktienkurs Lithium Americas-Aktie:

46,05 CAD +11,80% (10.03.2022, 20:31)



ISIN Lithium Americas-Aktie:

CA53680Q2071



WKN Lithium Americas-Aktie:

A2H65X



TSE-Ticker-Symbol Lithium Americas-Aktie:

LAC



Kurzprofil Lithium Americas Corp.:



Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf die Entwicklung von Lithium-Projekten (Cauchari-Olaroz-Projekt in Argentinien und das Lithium Nevada-Projekt). Über die 100%-Tochter RheoMinerals bietet Lithium Americas Spezialadditive für Bohrungen an. (30.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lithium Americas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Lithium Americas-Aktie (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) unter die Lupe.Zu den Top-Gewinnern am Aktienmarkt würden zur Wochenmitte Lithium-Aktien gehören. Das Papier von Lithium Americas beispielsweise lege prozentual zweistellig zu. Rückenwind würden Medienberichte verleihen, wonach sich US-Präsident Joe Biden auf den Defense Production Act beziehen wolle, um die US-Produktion von Batteriematerialien zu beschleunigen. Das berichte u.a. Business Insider. Demnach sei das Gesetz im Jahr 1950 von Harry Truman während des Koreakrieges für die Stahlproduktion und von Donald Trump während der Corona-Krise genutzt worden, um die Versorgung mit Masken zu verbessern. Biden ziele nun auf die Produktion von kritischen Materialien wie Lithium, Graphit, Kobalt, Nickel und Mangan ab, die in Batterien z.B. für Elektrofahrzeuge verwendet würden.Die Lithium-Branche stehe unter Strom, US-Präsident Biden könnte für weitere positive Impulse sorgen. Einzelinvestments in kleinere Player wie Standard Lithium bleiben aber mit hohen Risiken verbunden, für den etwas konservativ ausgerichteten Anleger bleibt die Aktie von SQM eine gute Wahl, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2022)Börsenplätze Lithium Americas-Aktie: