Stuttgart-Aktienkurs Lithium Americas-Aktie:

4,32 Euro +0,00% (09.04.2018, 16:05)



Tradegate-Aktienkurs Lithium Americas-Aktie:

4,31 Euro -0,92% (09.04.2018, 12:21)



TSE-Aktienkurs Lithium Americas-Aktie:

CAD 6,95 +1,76% (09.04.2018, 15:42)



ISIN Lithium Americas-Aktie:

CA53680Q2071



WKN Lithium Americas-Aktie:

A2H65X



TSE-Ticker-Symbol Lithium Americas-Aktie:

LAC



Kurzprofil Lithium Americas Corp.:



Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf die Entwicklung von Lithium-Projekten (Cauchari-Olaroz-Projekt in Argentinien und das Lithium Nevada-Projekt). Über die 100%-Tochter RheoMinerals bietet Lithium Americas Spezialadditive für Bohrungen an.

(09.04.2018/ac/a/a)

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Lithium Americas-Aktienanalyse des Analysten David A. Talbot von Eight Capital:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst David A. Talbot vom Investmenthaus Eight Capital die Aktien des kanadischen Lithiumunternehmens Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) nunmehr zum Kauf.Die Aussichten von Lithium Americas Corp. werden von den Analysten von Eight Capital nunmehr positiver beurteilt.Analyst David A. Talbot setzt das Kursziel von 13,00 auf 13,60 CAD herauf und sieht nach den Kursrückgängen deutliches Aufwärtspotenzial.Die Aktienanalysten von Eight Capital stufen in ihrer Lithium Americas-Aktienanalyse dfen Titel von "hold" auf "buy" hoch.Börsenplätze Lithium Americas-Aktie: