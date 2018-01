Tradegate-Aktienkurs Lithium Americas-Aktie:

6,54 Euro +3,14% (22.01.2018, 13:32)



TSE-Aktienkurs Lithium Americas-Aktie:

CAD 9,68 +4,76% (19.01.2018)



ISIN Lithium Americas-Aktie:

CA53680Q2071



WKN Lithium Americas-Aktie:

A2H65X



TSE-Ticker-Symbol Lithium Americas-Aktie:

LAC



Kurzprofil Lithium Americas Corp.:



Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf die Entwicklung von Lithium-Projekten (Cauchari-Olaroz-Projekt in Argentinien und das Lithium Nevada-Projekt). Über die 100%-Tochter RheoMinerals bietet Lithium Americas Spezialadditive für Bohrungen an.

(22.01.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Montreal (www.aktiencheck.de) - Lithium Americas-Aktienanalyse des Analysten Rupert Merer von National Bank Financial:Laut einer Aktienanalyse rechnet Analyst Rupert Merer vom Investmenthaus National Bank Financial in Bezug auf die Aktien des kanadischen Lithiumunternehmens Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) nunmehr mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von National Bank Financial sehen bei den Aktien Lithium Americas Corp. inzwischen ein vorteilhafteres Chance/Risiko-Profil.Analyst Rupert Merer hält am Kursziel für die Lithium Americas-Aktie von 12,50 CAD fest.Börsenplätze Lithium Americas-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Lithium Americas-Aktie:6,56 Euro +3,88% (22.01.2018, 14:21)