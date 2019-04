Stuttgart-Aktienkurs Lithium Americas-Aktie:

Kurzprofil Lithium Americas Corp.:



Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf die Entwicklung von Lithium-Projekten (Cauchari-Olaroz-Projekt in Argentinien und das Lithium Nevada-Projekt). Über die 100%-Tochter RheoMinerals bietet Lithium Americas Spezialadditive für Bohrungen an. (03.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Lithium Americas-Aktienanalyse des Analysten Eric Zaunscherb von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Eric Zaunscherb vom Investmenthaus Canaccord Genuity die Aktien des kanadischen Lithiumunternehmens Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) weiterhin spekulativ zu kaufen.Jiangxi Ganfeng Lithium habe 160 Mio. USD in das Cauchari-Olaroz-Projekt von Minera Exar S.A. investiert. An der Firma halte Lithium Americas Corp. einen Anteil von 62,5%. Im Gegenzug für die Projektfinanzierung wolle Ganfeng, mit 37,5% an Minera Exar beteiligt, 141 Mio. neue Minar Exar-Aktien emittieren, womit beide Unternehmen zukünftig eine 50%-Beteiligung halten würden.Lithium Americas habe ferner eine aktualisierte Ressourcen-Prognose für Cauchari-Olaroz veröffentlicht. Der Anstieg mineralischer Ressourcen seui zwar positiv, doch müssten Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie abgewatet werden, inwiefern Ressourcen als Projektreserven gekennzeichnet werden könnten.Die Bewertung der Lithium Americas-Aktie entspreche dem Peer Group-Durchschnitt. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sei der nächste wichtige Impulsgeber, so der Analyst Eric Zaunscherb. Die Chance für eine Neubewertung sei gegeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lithium Americas-Aktie: