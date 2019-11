Wenn Gläubiger sofort Geld verlangen ist es nicht einfach, überlegt zu handeln.

Sämtliche Ersparnisse prüfen und mit Bedacht nutzen

Tagesgeld

Sparbuch

Guthaben auf dem Girokonto

Guthaben auf Kreditkartenkonto

an andere verliehenes Geld (offene Forderungen)

Vermögensgegenstände prüfen: Welche lassen sich sofort zu Geld machen?

Der eigene Pkw

um zur Arbeit zu fahren,

die Kinder zur Schule zu bringen

oder aus dem Alltag aus anderen Gründen generell nicht wegzudenken ist,

Wertvolle Gegenstände ins Pfandleihhaus bringen

Schmuck, Antiquitäten und andere wertvolle Gegenstände lassen sich im Pfandleihhaus sofort zu Geld machen. Der Nachteil ist zwar, dass deutlich niedrigere Preise geboten werden, als der Wert der verpfändeten Gegenstände eigentlich ist. Doch die schnelle Liquidität und die Möglichkeit des Rückkaufs innerhalb einer klar gesetzten Frist machen das Pfandleihhaus zu einer überlegenswerten Option. Im Format "Abenteuer Leben" werden die zu Grunde liegenden Zusammenhänge in dem Video "Wie funktioniert ein Pfandleihhaus" verständlich dargestellt.



Vermögensgegenstände vermieten

Eine wenig genutzte Alternative ist die Vermietung eigener Vermögensgegenstände. Für Privatpersonen mit einem weitverzweigten Netzwerk ist dieser Weg oft überraschend einfach. Doch auch bei Facebook-Gruppen oder eBay können interessierte Mieter oder Pächter kurzfristig gefunden werden. Die Frage ist, was sich konkret zur Vermietung anbietet. Im Grunde lässt sich alles vermieten, was sich anfassen lässt. Dazu gehören zum Beispiel die folgenden Vermögensgegenstände:



Motorrad

Wohnmobil

Wohnwagen

Pkw

Pkw-Anhänger

E-Bike

Gartengeräte: z. B. Rasenmäher, elektrische Heckenschere

Werkzeuge: z. B. Kreissäge, Bohrmaschine, Schleifgeräte, Multi-Tools

Partyzelte

Grill mit Zubehör

Outdoor-Equipment wie Zelte, Rucksäcke, Wanderstöcke etc.

Parkplätze

Stauraum/Kellerraum

Archivfläche

Die Möglichkeit eigene Vermögensgegenstände zu vermieten ergibt sich manchmal erst in einer finanziellen Krisensituation. Sie kann aber auch der Auftakt zu einem zweiten kleinen Einkommen sein. Es spricht nichts dagegen, eine Aufstellung der vorhandenen Vermögensgegenstände zu machen und sich zu überlegen, wie sich diese langfristig nutzen lassen.



Steuerpflicht beachten

Wer sich durch regelmäßige Vermietung von Vermögensgegenständen ein kleines Zweiteinkommen aufbaut, darf nicht vergessen, dieses bei der Steuer anzugeben. Die Einnahmen sind steuerpflichtig, sobald die Vermietung eine Gewinnerzielungsabsicht beinhaltet. Bei der Vermietung von unbeweglichen Gegenständen wie Immobilien oder Grund und Boden handelt es sich steuerlich gesehen um die Einkunftsart "Vermietung und Verpachtung". Bei der Vermietung beweglicher Gegenstände wie Autos, Grills oder Werkzeug ist die Zuordnung in steuerliche Kategorien nicht ganz unkompliziert. Der Gang zum Steuerberater ist in diesem Fall angezeigt.



Tipp: Wer nur einmalig oder sehr selten etwas aus dem Privatbesitz vermietet braucht sich um die Steuer keine Gedanken machen.



Jeder Euro zählt, um Schulden in den Griff zu bekommen



Familie und Freunde um Unterstützung bitten

Für viele sehr unangenehm, doch manchmal unverzichtbar, ist die Unterstützung durch Familie und Freunden. Eltern und Geschwister, Kinder und beste Freunde sind manchmal gar nicht abgeneigt, einen kleinen Kredit zu vergeben. Schließlich haben sie ein Interesse daran, dass das eigene Familienmitglied oder der beste Freund ohne die Belastung eines teuren Kredits aus der finanziellen Misere herauskommt. Sind weder Familienmitglieder noch Freunde bereit einen Kredit zu geben, könnte der eigene Arbeitgeber helfen.



Vorschuss oder Kredit beim Arbeitgeber erbitten

Eine weitere Option die finanzielle Situation in den Griff zu bekommen ist, den Arbeitgeber um einen Vorschuss zu bitten. Viele Arbeitgeber sind dazu bereit, denn sie wissen, dass sie das vorausbezahlte Geld in Form von Arbeitsleistung zurückerhalten. Ab einer gewissen Größenordnung reicht ein Vorschuss aus dem laufenden Arbeitsverhältnis allerdings nicht aus, um die Krise zu überstehen. Dann ist ein Arbeitgeberkredit eine zinsgünstige Option, die kurzfristig helfen kann.



Zusätzlich: um Zahlungsaufschub und / oder Ratenzahlung bitten

Je nach Krisensituation kann es möglich und hilfreich sein, einen Zahlungsaufschub auszuhandeln oder um Ratenzahlung zu bitten. Beides verschafft zeitlichen Spielraum und das wiederum eröffnet die Möglichkeit, die diversen Geldquellen anzuzapfen und die eigenen Reserven zu überprüfen. Unter Zeitdruck Geld zu beschaffen verleitet in manchen Fällen dazu, kopflos den nächstbesten Kredit zu überteuerten Konditionen abzuschließen. Das wiederum kann die gesamte Situation in eine dauerhafte, finanzielle Schieflage versetzen. Wer einmal in die Schuldenspirale gerät, kommt alleine oft nicht mehr heraus. Falls es schon so weit ist, dass die Schuldenfalle zugeschnappt hat, sollten Schuldner unbedingt professionellen Rat bei einer Schuldnerberatung suchen. Diese hilft dabei, die Finanzen zu ordnen, sparsam zu leben und wieder finanziell sicheren Boden unter die Füße zu bekommen. (14.11.2019/ac/a/m)









