Zuvor habe schon Ximalaya, Chinas größte Podcasting-Plattform, ihr Vorhaben eines US-IPOs beerdigt. Das Unternehmen habe im April einen Wertpapierprospekt herausgegeben, sich nun aber auf Druck der Aufsichtsbehörden dagegen entschieden.



Die aktuellen Unsicherheiten rund um US-Börsengänge chinesischer Unternehmen könnten aber auch Vorteile für Investoren haben, glaube Kathleen Smith, Mitbegründerin und Vorsitzende von Renaissance Capital. Gegenüber CNBC habe sie gesagt: "Ein bisschen Angst im Markt wird helfen. Vielleicht nicht den Emittenten, aber Investoren [ ] werden davon profitieren, wenn die Preise auf dem IPO-Markt ein wenig vernünftiger sind. Aber wir denken, dass es die sehr aktive Emission einiger chinesischer Unternehmen verlangsamen wird."



Aktuell hätten noch acht chinesische Unternehmen öffentliche Anträge für ein US-IPO in diesem Jahr eingereicht. Wie viele am Ende wirklich in den USA an die Börse kämen, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös vorhersagen. "Der Aktionär" bleibt bei dem Thema am Ball. (Analyse vom 08.07.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das Debakel rund um den Börsengang von DiDi und die härtere Gangart chinesischer Aufsichtsbehörden bei IPOs im Ausland zeigen erste Wirkung: LinkDoc legt seine Pläne für ein US-Listing auf Eis, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Ursprünglich sollte am Donnerstag der Preis für die Aktien festgelegt werden. Auch andere Firmen würden zurückziehen.Wie Reuters berichte, nehme LinkDoc, das unter anderem von Alibaba Health finanziert sei, von dem Vorhaben Abstand, über einen Börsengang an der Nasdaq rund 211 Millionen Dollar einzusammeln. Das Unternehmen habe das IPO vergangenen Monat beantragt und am Donnerstag nach Börsenschluss in den USA den Preis für die fast elf Millionen Aktie festlegen wollen.