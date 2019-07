Börsenplätze Lindt & Sprüngli-Partizipationsschein:



Lindt & Sprüngli ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade und schaut auf eine Tradition von 170 Jahren zurück, die in Zürich ihren Anfang nahm. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa (Hauptmarken: LINDT, CAFFAREL, HOFBAUER) und den USA (Hauptmarken: LINDT, GHIRARDELLI, RUSSELL STOVER, WHITMAN'S) hergestellt und von zahlreichen Tochtergesellschaften und Niederlassungen sowie einem umfassenden Netz von unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2014 einen Umsatz von 3,39 Mrd. Schweizer Franken.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Lindt & Sprüngli-Analyse von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Analyst von Vontobel Research, bestätigt sein Anlageurteil für den Partizipationsschein der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF).Das Wachstum im 1H19 sei durch die späten Ostern 2019 beeinflusst worden (drei Wochen, was längere Ausverkäufe ermöglicht habe, sowie vollständige Erfassung der Umsätze im 1H19 - nicht nur teilweise, wie im 4Q17 für das 1H18). Ohne diesen Effekt habe das Umsatzwachstum 5% in Nordamerika (ggü. ausgewiesenen 7,2%) bzw. 5,5% auf Konzernebene (ggü. 6,2%) betragen. Zudem schließe Lindt Auswirkungen einer Finanzangelegenheit im Zusammenhang mit einem Großkunden in den USA nicht aus.Der Rückenwind durch Rohstoffe lasse nach: Die Rohstoffkosten seien im 1H19 um 150 Bp gesunken. Der CFO gehe nun von unveränderten bis leicht sinkenden Preisen für das GJ19 aus. Zudem habe IFRS 16 einen positiven Effekt von 10 Bp auf die Marge gehabt. Für das GJ19 rechne Lindt mit einer Margenverbesserung von 20 bis 40 Bp, einschließlich IFRS 16, bzw. 10 bis 30 Bp auf zugrundeliegender Basis.Rückkauf abgeschlossen: Bis Ende Juli seien CHF 455 Mio. ggü. CHF 500 Mio. genehmigt worden. Zur Erinnerung: Lindt habe den Rückkauf des Genussscheins Anfang Juni eingestellt, als er über CHF 6.800 gestiegen sei. Es sei noch nicht entschieden, ob ein weiterer Rückkauf angekündigt werde. Lindt müsse im Oktober 2020 eine Anleihe von CHF 500 Mio. zurückzahlen. Der Analyst gehe bis zum Ende des GJ19 von einem Nettoschulden/EBITDA-Verhältnis von 0,7 aus.Mit den 1H19-Ergebnissen habe Lindt beweisen können, dass das Wachstum in den USA wieder eingesetzt und der Turnaround bei Russell Stover begonnen habe. In den USA bestehe Aufwärtspotenzial, allerdings stehe die Rentabilität nach wie vor unter Druck (Inflation der Lohn- und der Transportkosten). Lindt wolle über vier Jahre erhebliche Investitionen von über CHF 1 Mrd. tätigen, dies impliziere eine vorübergehend geringere Barmittelgenerierung.Jean-Philippe Bertschy, Analyst von Vontobel Research, stuft den Lindt & Sprüngli-Partizipationsschein weiterhin mit dem Votum "hold" ein. Das Kursziel laute CHF 6.250. (Analyse vom 24.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link