L&S-Aktienkurs Lindt & Sprüngli-Aktie:

7.290,00 EUR -0,82% (01.04.2020, 12:32)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Lindt & Sprüngli-Aktie:

7.730,00 CHF -5,21% (01.04.2020, 12:18)



ISIN Lindt & Sprüngli-Aktie:

CH0010570767



WKN Lindt & Sprüngli-Aktie:

870503



Ticker-Symbol Lindt & Sprüngli-Aktie:

LSPP



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Lindt & Sprüngli-Aktie:

LISP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Lindt & Sprüngli-Aktie:

LDSVF



Kurzprofil Lindt & Sprüngli AG:



Lindt & Sprüngli (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF) ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade und schaut auf eine Tradition von 170 Jahren zurück, die in Zürich ihren Anfang nahm. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa (Hauptmarken: LINDT, CAFFAREL, HOFBAUER) und den USA (Hauptmarken: LINDT, GHIRARDELLI, RUSSELL STOVER, WHITMAN'S) hergestellt und von zahlreichen Tochtergesellschaften und Niederlassungen sowie einem umfassenden Netz von unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. (01.04.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Lindt & Sprüngli-Analyse von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Analyse sein Anlagevotum für den Partizipationsschein der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF).Bertschy aktualisiere sein Finanzmodell, um die Auswirkungen der Corona-Krise und neue Währungsannahmen (tatsächliche Kurse für das 1Q und Kassakurse für den Rest des Jahres) zu berücksichtigen. Seine Hauptannahmen würden auf folgenden Überlegungen basieren: 1) Ostern würden ca. 15% ausmachen, 2) Läden 13%, 3) Reiseeinzelhandel und Food-Service 5%, 4) Online 3%, 5) das Coronavirus werde das Geschäft für ca. drei Monate erheblich beeinträchtigen und danach in geringerem Masse (mehr Arbeitslosigkeit, weniger Reisen usw.).Basierend auf diesen Annahmen ergebe sich im GJ20 ein organischer Umsatzrückgang von -3,6% (-14,3% im 1H20, +3,2% im 2H20). Bertschy rechne mit negativen Währungsauswirkungen von -4,7%. Daraus ergebe sich auf ausgew. Basis ein Rückgang der operativen Marge um 20 Bp auf 13,0% oder auf zugrunde liegender Basis um -200 Bp. Der Analyst behalte seine Investitionsannahmen größtenteils unverändert bei (Lindt investiere in zukünftiges Wachstum) und passe seine NUV-Annahmen an (höherer Abfluss). Außerdem habe Bertschy seine Prognosen für das GJ21 leicht gesenkt. Folglich würden seine Annahmen weitgehend unverändert bleiben.Nächster Kursimpuls: 1H20-Ergebnisse am 21. Juli (=)Jean-Philippe Bertschy, Analyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Votum für die Lindt & Sprüngli-Aktie und das Kursziel CHF 6.800. (Analyse vom 01.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lindt & Sprüngli-Aktie: