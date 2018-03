Börsenplätze Lindt & Sprüngli-Aktie:



Kurzprofil Lindt & Sprüngli AG:



Lindt & Sprüngli (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF) ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade und schaut auf eine Tradition von 170 Jahren zurück, die in Zürich ihren Anfang nahm. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa (Hauptmarken: LINDT, CAFFAREL, HOFBAUER) und den USA (Hauptmarken: LINDT, GHIRARDELLI, RUSSELL STOVER, WHITMAN'S) hergestellt und von zahlreichen Tochtergesellschaften und Niederlassungen sowie einem umfassenden Netz von unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2014 einen Umsatz von 3,39 Mrd. Schweizer Franken. (07.03.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Lindt & Sprüngli-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF) weiterhin zu kaufen.Der Analyst sei nach wie vor verwirrt von der Prognose von Lindt. Angesichts der günstigen Rohstoffpreisen und Rückenwind in GJ 2018 habe er entweder 1) ein weiteres Wachstum oder 2) eine weitere Margenverbesserung erwartet. Mit ihrer Prognose bleibe die Geschäftsleitung nach einigen enttäuschenden Ergebnissen offensichtlich auf der vorsichtigen Seite. Er gehe von einem organischen Wachstum in GJ 2018 von 5,1% aus (5,9% ohne RS).Der Analyst prognostiziere ein Wachstum von 3,7% (ggü. Prognose der Geschäftsleitung von 4 bis 5%): Er gehe von -2% bei RS aus (ggü. -13% in GJ17); 8,0% in Kanada (ggü. 18,7% in GJ 2017, zum grossen Teil aufgrund der Verlagerung des Umsatzes von RS US zu RS Canada); 5,0% für Lindt und Ghirardelli in den USA (ggü. 0,4%). Einige Drugstores hätten begonnen, wieder Schokolade aufzunehmen.Der Analyst habe seine Erwartungen für das zugrundeliegende Umsatzwachstum für GJ2018 bis 2020 leicht von 6,2% auf 5,4% gesenkt. Ferner senke er seinen Steuersatz entsprechend der Prognose des Unternehmens. Alle anderen wichtigen zugrundeliegenden Annahmen würden unverändert bleiben (einige Korrekturen in verschiedenen Regionen). Zudem berücksichtige er den Rückkauf. Schliesslich aktualisiere er seine Wechselkursannahmen. Insgesamt senke er seine EPS-Schätzung für GJ 2018 bis 2020 um durchschnittlich 3%.Als nächsten Kursimpuls sehe der Analyst die Ergebnisse für H1/2018 am 24. Juli (+).Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bekräftigt daher sein"buy"-Rating für die Lindt & Sprüngli-Aktie. Er senke sein Kursziel von CHF 6.500 auf CHF 6.250, um seine aktualisierten Annahmen zur Marktprämie und seine niedrigeren Schätzungen zu berücksichtigen. (Analyse vom 07.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link