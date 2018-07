Tradegate-Aktienkurs Lindt & Sprüngli-Aktie:

5.725 EUR +0,43% (11.07.2018, 08:03)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Lindt & Sprüngli-Aktie:

CHF 6.590 -0,98% (11.07.2018, 10:08)



ISIN Lindt & Sprüngli-Aktie:

CH0010570767



WKN Lindt & Sprüngli-Aktie:

870503



Ticker-Symbol Lindt & Sprüngli-Aktie:

LSPP



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Lindt & Sprüngli-Aktie:

LISP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Lindt & Sprüngli-Aktie:

LDSVF



Kurzprofil Lindt & Sprüngli AG:



Lindt & Sprüngli (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF) ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade und schaut auf eine Tradition von 170 Jahren zurück, die in Zürich ihren Anfang nahm. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa (Hauptmarken: LINDT, CAFFAREL, HOFBAUER) und den USA (Hauptmarken: LINDT, GHIRARDELLI, RUSSELL STOVER, WHITMAN'S) hergestellt und von zahlreichen Tochtergesellschaften und Niederlassungen sowie einem umfassenden Netz von unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2014 einen Umsatz von 3,39 Mrd. Schweizer Franken. (11.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Lindt & Sprüngli-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF).Seit JB habe der Aktienkurs um +12% zugelegt, der SPI jedoch um -5%. Der US-Markt und Russell Stover hätten Lindt in den letzten zwei Jahren belastet und so auch auf die Anlegerstimmung gedrückt. Die robusten GJ17-Ergebnisse (org. +7,7% ohne USA, FCF: +40%), in Kombination mit dem optimistischen Ausblick auf GJ18 und die Ankündigung eines Aktienrückkaufs in Höhe von CHF 500 Mio., hätten hier jedoch die Kehrtwende gebracht. Seit der letzten Anhebung des Kursziels vom 22. März 2018 habe sich der Aktienkurs um 16% erhöht. Viele der positiven Nachrichten erachte der Analyst damit jedoch als eingepreist.Obwohl einige Rohstoffpreise in den letzten Wochen markant angezogen hätten, dürfte Lindt in GJ 2018 von diesem Trend weitgehend verschont werden. Die Synergien mit Russell Stover sollten ab H2/2018 spürbar werden. Dem stehe die Tatsache gegenüber, dass Lindt, wie andere Verbrauchsgüterproduzenten, in den USA mit hohen Vertriebskosten zu kämpfen habe. Hinzu kämen Investitionen in weiteres Volumenwachstum, darunter erstmals auch TV-Werbung für Russell Stover.Die EPS-Prognose sei minimal erhöht worden - dies vor allem aufgrund der aktuellen Wechselkurse.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft die Lindt & Sprüngli-Aktie daher von "buy" auf "hold" herunter. Das Kursziel laute unverändert CHF 6.500. (Analyse vom 11.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lindt & Sprüngli-Aktie: