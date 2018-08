Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie (zum Umtausch):

191,65 EUR -8,82% (06.08.2018, 15:45)



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie (zum Umtausch):

191,30 EUR -8,86% (06.08.2018, 15:59)



ISIN Linde-Aktie (zum Umtausch):

DE000A2E4L75



WKN Linde-Aktie (zum Umtausch):

A2E4L7



Ticker-Symbol Linde-Aktie(zum Umtausch):

LINU



Kurzprofil Linde AG:



Die Linde Group (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com. (06.08.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Linde (zum Umtausch): Fusion auf der Kippe - AktienanalyseFür die Papiere des DAX-Konzerns Linde (zum Umtausch) (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) ging es zu Beginn dieser Handelswoche massiv abwärts, weil die US-Kartellbehörde FTC neue Bedenken bei der Fusion mit Praxair aufgeworfen hat. Dabei läuft für Linde die Zeit davon, nach deutschem Recht muss bis zum 24. Oktober die Transaktion abgeschlossen sein, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Fusion des Industriegaseherstellers Linde mit dem US-Wettbewerber Praxair könnte an neuen Hürden der US-Kartellbehörden noch scheitern. Aus zahlreichen Gesprächen mit den Wettbewerbshütern hätten sich Hinweise auf höhere Anforderungen für den Zusammenschluss ergeben, wie Linde am Wochenende mitgeteilt habe. Die höheren Anforderungen könnten damit die Zustimmung der zuvor vereinbarten Obergrenze von Linde und Praxair sprengen. Womöglich müssten sie für eine Fusion noch mehr Unternehmensteile verkaufen als bislang vermutet. Ob da nicht vielleicht die "America first"-Politik von US-Präsident Donald Trump hinterstehe.Zumindest zuletzt sei die Stimmung der Anleger etwas besser gewesen, an der Börse hätten Linde-Papiere von April bis Juni um 16,Proznet zugelegt. Doch zu größeren Kurssprüngen sei die Aktie nicht mehr imstande gewesen. Nach wie vor deckle die Widerstandszone zwischen 185,00 und 187,20 Euro ein Weiterkommen des Wertpapiers. Unglücklicherweise sei im Zuge des heutigen Abverkaufs eine wichtige Unterstützung um 176,00 Euro auf der Unterseite gebrochen worden, was der Aktie nicht gerade gut tun dürfte. Intraday lasse sich aber leichtes Kaufinteresse ausmachen, aber erst die nächsten Tage müssten Klarheit über den weiteren Verlauf des Wertpapieres geben.Aus technischer Sicht könnten Investoren die Negativschlagzeilen für ein Short-Investment zunächst bis in den Bereich von rund 170,00 Euro durchaus nutzen, darunter könne ein Kursrückgang sogar auf 163,15 Euro abwärts reichen. Trotzdem bleibe ein Investment hoch spekulativ, die Volatilität dürfte nachrichtenbedingt weiter hoch bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Linde-Aktie (zum Umtausch):