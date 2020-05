Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

161,90 EUR -2,35% (14.05.2020, 10:07)



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

162,65 EUR -3,36% (14.05.2020, 10:19)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (14.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN).Der Industriegase-Hersteller habe solide Q1-Zahlen präsentiert und dabei vor allem durch eine deutliche Steigerung der Profitabilität beeindruckt. Jedoch hätten sich bereits erste Auswirkungen der Corona-Pandemie gezeigt. Diese würden sich in Q2 voraussichtlich verstärken, was zu einer Senkung des Ausblicks für das Gesamtjahr geführt habe, der nun in Form von zwei Szenarien formuliert worden sei.Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, hat seine Schätzungen aktualisiert und das Kursziel für die Linde-Aktie entsprechend von EUR184,00 auf EUR 172,00 gesenkt. Sein Rating laute unverändert "halten". (Analyse vom 13.05.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Linde plc": Keine vorhanden.Börsenplätze Linde-Aktie: