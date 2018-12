Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

Kurzprofil Linde plc:



Die Linde Group (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



Hannover (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN).Mit der beschlossenen Dividendenhöhe für Q4 passe sich die Linde plc an die Ausschüttungspolitik von Praxair an, während die früheren Aktionäre der Linde AG im Vergleich mit den bisherigen Dividendenzahlungen etwas kleinere Brötchen backen müssten. Das angekündigte, umfangreiche Aktienrückkaufprogramm sollte den Aktienkurs in nächster Zeit etwas stützen. Beide Beschlüsse böten für den Analysten jedoch keinen Anlass, Änderungen am Kursziel (EUR 140,00) und an der Empfehlung vorzunehmen.Die verbliebenen Aktionäre der Linde AG sollten eine etwas höhere Barabfindung beim Squeeze-Out bekommen als bisher geplant. Trotzdem bleibe beim aktuellen Kursniveau der Verkauf über die Börse die attraktivere Variante.Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt sein "halten"-Votum für die Linde plc-Aktie. (Analyse vom 11.12.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Linde PLC": Keine vorhanden.Börsenplätze Linde-Aktie: