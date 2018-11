Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

139,70 EUR +0,43% (20.11.2018, 17:43)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde Group (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com (20.11.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN).Linde berichte bis zur Erfüllung der von der US-Wettbewerbsbehörde verhängten Fusionsauflagen als eigenständiger Konzern. Die 9M-Zahlen würden belegen, dass der Münchener Industriegasekonzern mit Selbstvertrauen in den Zusammenschluss mit Praxair gehen könne. Wechselkurseffekte hätten aber die positive operative Entwicklung nicht unerheblich gedämpft. Nun werde es darauf ankommen, Linde und Praxair möglichst reibungslos zusammenzuführen, was bei zwei völlig unterschiedlichen Unternehmenskulturen Probleme bereiten könne. Auch könnten sich die von den Wettbewerbsbehörden verhängten höheren Auflagen nachteilig auf die Rentabilität auswirken.Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die Linde-Aktie unverändert mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde nach wie vor bei EUR 140,00 gesehen. (Analyse vom 20.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Linde-Aktie:Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:138,75 EUR -0,39% (20.11.2018, 17:29)