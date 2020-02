Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Am Donnerstag, den 13. Februar, lege der Industriegasekonzern Linde Zahlen zum Gesamtjahr 2019 vor. Die Erwartungen seien hoch. Seit dem Zusammenschluss mit Praxair zum Weltmarktführer für Industriegase klettere die Aktie von einem Hoch zum Nächsten. Ein Ende des Höhenflugs sei nicht in Sicht.Das neue Unternehmen heiße zwar nach wie vor Linde, doch der ehemalige Praxair-Chef Steve Angel führe den Gasekonzern nach amerikanischem Stil. Die neue Linde schütte wie in den USA üblich jedes Quartal eine Dividende an ihre Aktionäre aus und bilanziere in US-Dollar. Zudem laufe seit Mai ein zweiter Aktienrückkauf. Der Konzern wolle in den nächsten zwei Jahren Anteilsscheine mit einem Volumen von bis zu sechs Milliarden Dollar erwerben.Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) solle 2019 im Jahresvergleich auf 7,25 bis 7,30 US-Dollar zulegen. Das sei ein Anstieg um 17 bis 18 Prozent. 2018 habe die Kenngröße 6,19 Dollar betragen. Zum Gewinnplus sollten unter anderem Synergien aus der Fusion beitragen. In den Jahren 2019 bis 2022 sollten diese rund 1,1 Milliarden US-Dollar betragen.Für das vierte Quartal würden die von Bloomberg befragten Analysten von einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,83 Dollar ausgehen. Die Erlöse würden in Höhe von 6,98 Milliarden Dollar erwartet. Das Schlussquartal werde möglicherweise ein schwächeres im Vergleich zum Vorjahr, aber besser als befürchtet, habe Analyst Markus Mayer von der Baader Bank geschrieben. Trotz der vorsichtigen Äußerungen des Linde-Managements gehe Mayer davon aus, dass der Gasekonzern die Erwartungen bei Umsatz und Ergebnissen dank Preiserhöhungen im Handelsgeschäft übertreffen werde.Der Experte von der Baader Bank gehe davon aus, dass Linde sich bei den Jahreszielen 2020 vorsichtig zeigen werde. Er rechne damit, dass das Linde-Auftragsbuch aufgrund des spätzyklischen Geschäfts schrumpfen werde. Zudem dürfte sich seiner Ansicht nach das Wachstum in den amerikanischen Märkten verlangsamen und der Anlagenbau weniger umsetzen. Analysten würden im laufenden Jahr im Schnitt einen Umsatz von 29,14 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,07 Dollar erwarten.Das DAX-Schwergewicht bleibe in der Erfolgsspur. Nach mehreren Prognoseanhebungen 2019 dürften auch die Zahlen zum vierten Quartal stimmen. Die Aktie notiere auf einem Rekordhoch.Anleger lassen die Gewinne laufen und geben kein Stück aus der Hand, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.02.2020)