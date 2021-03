Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

224,30 EUR +0,76% (11.03.2021, 12:29)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (11.03.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Linde: Wird der RSI den Trend bestätigen? AktiennewsDie Aktie von Linde (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) testet in dieser Woche nach einem Anstieg von rund 10% die obere Grenze der Seitwärtsrange, die seit vier Monaten das Chartbild bestimmt, so die Experten von XTB.Sollten die Gewinne bis Freitagnachmittag gehalten werden, wäre dies die beste Wochenperformance seit November 2020. Die genannte Seitwärtsphase sei jedoch nicht nur als Verschnaufpause im übergeordneten Aufwärtstrend zu sehen, sondern auch als Schwäche im steigenden Keilmuster. Ein Bruch unter die untere Trendlinie könnte einen Ausverkauf bis 202 Euro (Unterseite der Seitwärtsrange) und später bis zu den Tiefs vom Oktober bei 183 Euro auslösen. Was die Bullen jetzt brauchen würden, sei ein RSI, der über die 70er-Marke ausbreche und den Trend bestätige.Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:224,70 EUR +0,40% (11.03.2021, 12:14)