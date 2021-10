Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (25.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Die Aktie des Gaskonzerns Linde sei im heutigen Handel immer deutlicher ins Plus gelaufen. Dabei sei dem Papier der Sprung auf ein neues Allzeithoch gelungen. Bei 273,55 Euro liege nun die neue Rekordmarke. Dabei seien sowohl die News zum Amtswechsel beim Vorstandsvorsitz als auch die Dividenden-Ankündigung positiv aufgenommen worden.Linde habe die Nachfolge für die Spitze des Unternehmens geregelt. So werde Sanjiv Lamba zum 1. März 2022 das Amt des amtierenden Vorstandschefs Steve Angel übernehmen, wie das Unternehmen am Montag mitgeteilt habe. Über den Wechsel sei bereits spekuliert worden. Lamba sei seit Oktober 2020 für das operative Geschäft bei Linde verantwortlich.Angel werde in den Aufsichtsrat wechseln und dort Wolfgang Reitzle als Chefaufseher ablösen. Angel sei seit der Fusion von Linde mit dem US-Konkurrenten Praxair 2018 Chef des Unternehmens. Reitzle werde sich nach dann 20 Jahren bei Linde zurückziehen. Gleichzeitig habe Linde zwei weitere Manager für den Aufsichtsrat nominiert, darunter den Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser.Aktionäre sollten sich zudem einen weiteren Termin in dieser Woche vormerken: Linde lege an diesem Donnerstag (28. Oktober) seine Zahlen zum dritten Quartal 2021 vor.Linde dürfte insbesondere im Bereich Wasserstoff künftig eine wichtige Rolle spielen. Die Aktie gehöre zu den Top-Empfehlungen des "Aktionär". Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Linde-Aktie. Rücksetzer seien Einstiegschancen. (Analyse vom 25.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)