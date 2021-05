Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde.



Wien (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Industriegase-Unternehmen Linde habe soeben Geschäftszahlen für das erste Quartal 2021 veröffentlicht. Eine robuste Nachfrage habe Linde zu einem kräftigen Gewinnanstieg verholfen. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr sei angehoben worden.Der Umsatz sei in Q1/2021 gegenüber dem Vorjahr um 7% auf USD 7,2 Mrd. und der bereinigte operative Gewinn um 25% auf USD 1,7 Mrd. geklettert. Die bereinigte operative Gewinnmarge habe sich dadurch um 320 Basispunkte auf 23,3% verbessert. Ergebnisverbessernd hätten neben höheren erzielten Preisen auch gestiegene Absatzvolumina gewirkt, welche aus den sich rasch erholenden zyklischen Endmärkten resultieren würden. Die Umsatzerwartungen hätten im Schnitt bei USD 7,0 Mrd. gelegen.Unter dem Strich habe im Berichtsquartal ein Gewinn von USD 979 Mio. (+74% im Jahresvergleich) bzw. USD 1,86 je Aktie zu Buche gestanden. Bereinigt um Sondereffekte, habe der Gewinn je Aktie im fortgeführten Geschäft bei USD 2,49 je Aktie gelegen (+32% im Jahresvergleich). Damit seien die Markterwartungen von im Schnitt USD 2,25 je Aktie übertroffen worden.Für das Gesamtjahr 2021 erwarte Linde einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen USD 9,60 und USD 9,80, was einem Gewinnwachstum zwischen 17% und 19% entsprechen würde. Bisher habe Linde USD 9,10 bis USD 9,30 je Aktie in Aussicht gestellt.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Linde-Aktie lautete "halten", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 06.05.2021)