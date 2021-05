Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

247,15 EUR +0,61% (07.05.2021, 13:31)



XETRA-Aktienkurs Linde-Aktie:

246,95 EUR +0,59% (07.05.2021, 13:24)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com (07.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN).Das Zahlenwerk für das erste Quartal 2021 (deutliche Ergebnis- und Margenverbesserungen) sei erneut durchweg besser als von dem Analysten erwartet ausgefallen. Zudem sei erneut die Q1-EpS-Guidance übertroffen worden. Der freie Cashflow sei deutlich positiv gewesen und habe die Ausschüttung an die Aktionäre (Dividende, Aktienrückkäufe) nahezu vollständig gedeckt. Der Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2021 (verwässertes, bereinigtes EPS: 9,60 bis 9,80 (bisher: 9,10 bis 9,30; Gj. 2020: 8,23; Gj. 2019: 7,34) USD) sei erhöht worden.Der Markt für Industriegase biete u.a. nach wie vor langfristiges, strukturelles Wachstum (zusätzliche Impulse durch politische Wasserstoffinitiativen) und sei zudem auf der Anbieterseite stark konzentriert, was der Geschäftsentwicklung des Linde plc-Konzerns auch zukünftig förderlich sein sollte. Der Analyst habe seine Prognosen überwiegend erhöht (u.a. berichtetes EPS 2021e: 6,91 (alt: 5,67) USD; bereinigtes EPS 2021e: 9,77 (alt: 9,23) USD; DPS 2021e: unverändert 4,240 USD; berichtetes EPS 2022e: 8,14 (alt: 6,43) USD; bereinigtes EPS 2022e: 10,83 (alt: 9,94) USD; DPS 2022e: 4,640 (alt: 4,558) USD).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Linde-Aktie: