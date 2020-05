Börsenplätze Linde-Aktie:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (29.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Seit der Praxair-Fusion gehöre Linde zu den absoluten Schwergewichten im DAX. Der Weltmarktführer für Industriegase komme auch relativ robust durch schwierige Zeiten wie die aktuelle Coronakrise. Die Wachstumsaussichten im Gasegeschäft seien aber eher begrenzt. Konzernchef Steve Angel setze deshalb auf den Megatrend Wasserstoff, denn hier sehe er enormes Potenzial. Er rechne damit, dass sich dieses Geschäft "in Zukunft vervierfachen könnte", so Angel in einem Interview mit dem "Handelsblatt".Noch sei Wasserstoff bei Linde nur eine Randsparte. Das könnte sich aber ändern. Mit der 20%-igen Beteiligung an ITM Power habe Linde zudem bei einem der aussichtsreichsten Wasserstoff-Highflyer bereits einen Fuß in die Tür gestellt. Das Kerngeschäft mit Industriegasen laufe ebenfalls weiter stark, die Healthcare-Sparte Lincare entwickele sich gerade in Corona-Zeiten gut. Die Linde-Aktie bleibe ein Basisinvestment, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.05.2020)Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: E-Mobilität Wasserstoff IndexBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link