Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com (07.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gaseherstellers Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Der weltweit größte Industriegase-Konzern Linde lege nach einem Gewinnplus im Auftaktquartal die Messlatte für den Jahresgewinn höher. Linde habe dank der Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells und der wirtschaftlichen Erholung erneut hervorragende Ergebnisse erzielt, habe Unternehmenschef Steve Angel am Donnerstag bei Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal gesagt. Mit Blick auf die Zukunft sei Angel zuversichtlich, dass das Unternehmen auch in den kommenden Jahren einen bedeutenden Wert für seine Aktionäre schaffen werde.Für 2021 peile Linde nun einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie von 9,60 bis 9,80 US-Dollar an, wie das im DAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Guildford bei London mitgeteilt habe. Das sei ein Anstieg im Jahresvergleich um 17 bis 19 Prozent. Dabei profitiere Linde auch von günstigen Währungseffekten. Zuletzt sei das Unternehmen von einem bereinigten EPS von 9,10 bis 9,30 Dollar ausgegangen. Für das zweite Quartal kalkuliere das Management mit 2,50 bis 2,55 US-Dollar.An der Börse sei die Quartalsbilanz gut angekommen. Der Aktie von Linde sei der Sprung auf ein neues Allzeithoch gelungen. Auch am heutigen Freitag sei die positive Entwicklung weitergegangen. Am Abend notiere die Aktie bei 246,35 Euro.Künftig wolle der Linde-Chef das Geschäft mit Wasserstoff stark ausbauen. Linde erziele laut Angel schon heute mehr als zwei Milliarden Dollar Umsatz mit Produktion, Vertrieb, Speicherung und Anwendung von Wasserstoff. "Und angesichts der erwarteten Investitionsvorhaben von mehr als 100 Milliarden Dollar denke ich, dass sich unser Wasserstoffgeschäft in Zukunft vervierfachen könnte", habe er vor wenigen Monaten gesagt. Gerade bei großen Transportmitteln wie Lastwagen, Zügen, Fähren und Bussen werde sich Wasserstoff zuerst durchsetzen.Direkt bestätigen wollen habe er die Spekulationen um die Neubesetzung des Chefsessels nicht. Der Verwaltungsrat werde rechtzeitig über die Nachfolge Angels entscheiden, habe er gesagt. Wenn Lamba in den kommenden ein bis zwei Jahren Linde-Chef werde, dann dürfte Angel Verwaltungsratschef werden.Linde sei in der Erfolgsspur. Das Kerngeschäft laufe gut, die Wasserstoff-Fantasie sorge für zusätzlichen Schwung. Die Linde-Aktie zählt zu den Basisinvestments im DAX und dürfte ihre Rekordjagd fortsetzen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2021)