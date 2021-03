Mit Material von dpa-AFX



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (29.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Linde sei gut durch die Corona-Pandemie gekommen und zeige sich auch für 2021 optimistisch. Dabei setze der Industriegasekonzern vor allem auf gut laufende Geschäfte rund um das Gesundheitswesen, Elektronik und saubere Energie. Bei letzteren sehe das Unternehmen großes Potenzial bei sogenanntem grünen Wasserstoff. Die gute Geschäftsentwicklung und die Hoffnung auf mehr spiegle sich auch im Aktienkurs wider - die Aktie erklimme ein Rekordhoch nach dem anderen.Die meisten Branchenexperten seien mit Blick auf die Linde-Aktie dabei weiter positiv gestimmt. Von den zehn im dpa-AFX-Analyser seit Februar gelisteten Experten würden acht die Anteilsscheine zum Kauf empfehlen. Zwei Analysten würden sich dafür aussprechen, die Papiere zu halten. Kein Experte rate zum Verkauf.Die jüngsten Gewinnkennziffern des Konzerns seien nach Ansicht von Analyst Jeffrey Zekauskas von der US-Bank J.P. Morgan stark ausgefallen. Kostensenkungen im Nachgang des Zusammenschlusses hätten dazu entscheidend beigetragen. Auch Analyst Jonas Oxgaard vom US-Analysehaus Bernstein Research habe von einem großartigen vierten Quartal des Konzerns gesprochen, das dessen Erfolgsstory untermauere. Analyst Martin Rödiger vom Analysehaus Kepler Cheuvreux habe zudem auf den Ausblick verwiesen, der ermutigend sei.Beim Ausbau des Wasserstoff-Geschäfts komme Linde Analysten zufolge gut voran. Linde habe laut Bernstein-Analyst Oxgaard mittlerweile eine ganze Reihe von Abkommen mit Unternehmen weltweit zum Thema grüner Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien gewonnen werde, abgeschlossen. Dieser sei mittlerweile ins Zentrum der Lösungsansätze zum Erreichen klimaneutraler Ziele gerückt.Linde sei in der Erfolgsspur. Das Kerngeschäft laufe gut, die Wasserstoff-Fantasie sorge für zusätzlichen Schwung.Die Linde-Aktie zählt zu den Basisinvestments im DAX und dürfte ihre Rekordjagd fortsetzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.03.2021)