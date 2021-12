Börsenplätze Linde-Aktie:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (03.12.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Linde sei dank seines defensiven Geschäftsmodells und vorteilhaften Produktmix gut durch die Pandemie gekommen und habe auch im dritten Quartal ein sehr solides Ergebnis abgeliefert. Profitiert habe Linde dabei vor allem von der robusten Kundennachfrage im Lichte der konjunkturellen Erholung bzw. den generellen Preissteigerungen an den Rohstoffmärkten, die sich in höheren Absatzpreisen niedergeschlagen hätten. Beachtlich sei auch, dass Linde dieses Jahr bereits zum dritten Mal den Gesamtjahresausblick angehoben habe. Sehen lassen könne sich das angepeilte Ergebnis nicht nur im Jahres-, sondern vor allem auch im Zweijahresvergleich, als von der COVID-19 Pandemie und ihren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft noch keine Rede gewesen sei.Alber sehe Linde weiterhin als attraktives Investment mit einer gut ausgewogenen und breiten Produktpalette. Bereichert werde diese zusätzlich durch das Engagement im Zukunftsbereich Wasserstoff. Auf dem aktuellen Kursniveau halte der Analyst jedoch die Bewertung für ambitioniert und die neu aufgetretene COVID-19 Virusvariante Omikron berge ein gewisses Restrisiko für den laufenden Konjunkturaufschwung.Insofern belässt Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Empfehlung für die Linde-Aktie auf "Halten". Das ermittelte Kursziel von EUR 302 (zuvor: EUR 277) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung der Linde-Aktie berücksichtige auf Basis des Kurs/Gewinn-Verhältnisses für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 einen Bewertungsaufschlag von 15%, welcher Alber aus der historischen Betrachtung heraus als angemessen erscheine. (Analyse vom 02.12.2021)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity