Börsenplätze Linde-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

215,20 EUR +0,80% (26.11.2020, 13:22)



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

215,00 EUR +0,99% (26.11.2020, 13:36)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (26.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Während die Zykliker zuletzt an der Börse durch die Decke gegangen seien, habe die Linde-Aktie ihren vorherigen Anstieg auf hohem Niveau konsolidiert. Doch die Papiere des Industriegaseriesen dürften zeitnah wieder Schwung aufnehmen. Eine äußerst bullishe Studie der Deutschen Bank verleihe Schwung.Analyst Tim Jones habe das Kursziel für Linde von 254 auf 275 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Das höhere Ziel habe er mit zunehmender Zuversicht über das mittelfristige Umsatz- und Margenpotenzial des Konzerns begründet. In seinem Bull-Case-Szenario traue er der Aktie mittelfristig sogar noch deutlich mehr zu - die Aktie habe dann Luft bis mindestens 330 Euro.Vom aktuellen Kursniveau würde das mittelfristig ein Potenzial von rund 50 Prozent bedeuten. Für ein Schwergewicht wie Linde sei das durchaus beeindruckend. Immerhin bringe der Konzern inzwischen knapp 115 Milliarden Euro auf die Börsenwaage. Doch die starke Marktstellung als Weltmarktführer, die hohen Margen im Gasegeschäft, die weiter zunehmende Profitabilität des Konzerns und ein Schuss Wasserstofffantasie würden weiter für Linde sprechen.Die Linde-Aktie bleibt deshalb ein Basisinvestment im DAX, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Ein neues Allzeithoch dürfte bald erreicht werden. (Analyse vom 26.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link